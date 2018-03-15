Kia показала салон своего нового флагманского седана

Дизайнерский набросок интерьера позволяет сделать некоторые выводы относительно того, какие опции получит корейский флагман. Обращает на себя внимание цифровая приборная панель, а также большой дисплей мультимедийной системы, диагональ которого, как ожидается, составит 12,3 дюйма.

В компании обещают, что в отделке салона будут использоваться вставки из натурального дерева и металла. Кроме того, освещение интерьера будет реагировать на жесты: подсвечиваться будет та часть передней панели, к которой подносишь руку. У самой же подсветки ожидаются 64 цветовых оттенка.



Мировая премьера может пройти на весеннем автосалоне в Нью-Йорке. Производитель пообещал, что в отдельных странах (США, Корея, Китай) новейший Quoris должен поступить в продажу уже во втором квартале 2018 года. По идее, Россия тоже входит в число приоритетных рынков для этой модели, однако местное представительство Kia сроки выхода "Квориса" пока не сообщает.



За вторым поколением флагмана корейской марки должен сохраниться статус более доступной альтернативы седанам Mercedes-Benz S-Класса, BMW 7 серии и Audi А8. Текущее поколение Kia Quoris продается в России по цене от 2 717 900 до 3 829 900 рублей.