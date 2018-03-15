Следующий Mitsubishi Outlander породнится с Nissan X-Trail

По информации издания "АвтоРевю", четвертое поколение "Аутлендера" полным ходом разрабатывалось еще до входа Mitsubishi Motors в альянс, и тогда ни о каких "генах" Renault-Nissan речи не шло. Однако впоследствии руководство альянса Renault-Nissan пересмотрело проект - главным образом, техническую его часть.

Теперь Mitsubishi Outlander следующего поколения планируют выпустить на одной платформе со следующим Nissan X-Trail - модельный ряд в рамках альянса будут унифицировать по технической части для сокращения издержек. Правда, по части дизайна салона и экстерьера Outlander должен остаться самобытным и не перекликаться со своим новым "братом". По предварительной информации, новое поколение выйдет через пару лет - позже, чем планировалось до входа Mitsubishi в альянс. Этим, кстати, обусловлен и рестайлинг текущего поколения Outlander - изначально вместо очередного обновления планировалось представить полностью новую модель.



Впрочем, технический арсенал заимствуется и в обратном направлении. Например, следующее поколение пикапа Nissan Navara планируют создавать на базе пикапа Mitsubishi L200.



Что же касается упомянутого выше обновления для Outlander, то оно заключается в новой трехсекционной оптике с головным Full LED светом для топовых модификаций, новых бамперах и колесных дисках нового дизайна.



Модернизацию интерьера оценят прежде всего те покупатели, которые планируют ездить на дальние расстояния. Mitsubishi Outlander 2019 MY получил новые передние сиденья с измененным профилем спинки и увеличенными по длине подушками. Мультимедийная система Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto - аналогична той, что устанавливается в новый Eclipse Cross, разве что без дополнительного тачпада.



На заднем ряду появились дополнительные вентиляционные каналы, а USB-слоты переехали из центрального бокса-подлокотника в основание центральное консоли, так что подключать гаджеты будет удобнее.



Как сообщили АвтоВестям представители российского офиса Mitsubishi, на нашем рынке продажи обновленного Outlander должны открыться ориентировочно в августе-сентябре 2018 года. Будут ли скорректированы цены в связи с рестайлингом, пока неизвестно.