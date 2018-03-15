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© vdeg.sao.mos.ru

15 марта 2018 09:57

Дороги 4245

В России изменится дорожная разметка

"Росстандарт" утвердил новый ГОСТ, который регламентирует характеристики разметки на российских дорогах. Так, для разметки вводятся новые цвета, а сама она должна стать информативнее для водителей - отдельные знаки на асфальте вводятся даже для электромобилей.

Новый ГОСТ разрабатывался по заказу Росавтодора и будет введен с 1 июня 2018 года. Как передает "Россия 24", согласно новым стандартам, все основные виды дорожной разметки теперь официально могут быть как белого, так и желтого цвета - речь идет о сплошной и двойной сплошной линиях, комбинации преривыситой и сплошной и просто прерывистой. До этого желтая разметка использовалась только для обозначения зон запрета стоянки.

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Более того, вводится разметка и синего цвета: синие прерывистые линии появятся на перекрестках и будут обозначать направление движения. Этот же цвет разметки будет использоваться для обозначения зон парковок.

Разметка желтого цвета теперь будет обозначать зоны, в пределах которых обгон запрещен. Предполагается, что такую разметку лучше будет видно в регионах, где выпадает много снега.

Вводится и ряд новых обозначений. Во-первых, это так называемая "вафельница": зона перекрестка дорог, крестообразно расчерченная линиями разметки, в которую запрещено будет въезжать в случае затора за границами перекрестка. Такой вид разметки был введен в качестве эксперимента на 30 перекрестках в Москве, а теперь официально вошел в ГОСТ.

Во-вторых, впервые вводится знак разметки, обозначающий разворот. Ранее стрелками на асфальте указывались только повороты, в том числе и в комбинации со знаком "разворот". Теперь разметка на асфальте и дорожные знаки будут точнее соответствовать друг другу. Кроме того, на дорогах появится и новый знак разметки, который будет обозначать станции зарядки электромобилей.

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