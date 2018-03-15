В России изменится дорожная разметка

Новый ГОСТ разрабатывался по заказу Росавтодора и будет введен с 1 июня 2018 года. Как передает "Россия 24", согласно новым стандартам, все основные виды дорожной разметки теперь официально могут быть как белого, так и желтого цвета - речь идет о сплошной и двойной сплошной линиях, комбинации преривыситой и сплошной и просто прерывистой. До этого желтая разметка использовалась только для обозначения зон запрета стоянки.

Более того, вводится разметка и синего цвета: синие прерывистые линии появятся на перекрестках и будут обозначать направление движения. Этот же цвет разметки будет использоваться для обозначения зон парковок.



Разметка желтого цвета теперь будет обозначать зоны, в пределах которых обгон запрещен. Предполагается, что такую разметку лучше будет видно в регионах, где выпадает много снега.



Вводится и ряд новых обозначений. Во-первых, это так называемая "вафельница": зона перекрестка дорог, крестообразно расчерченная линиями разметки, в которую запрещено будет въезжать в случае затора за границами перекрестка. Такой вид разметки был введен в качестве эксперимента на 30 перекрестках в Москве, а теперь официально вошел в ГОСТ.



Во-вторых, впервые вводится знак разметки, обозначающий разворот. Ранее стрелками на асфальте указывались только повороты, в том числе и в комбинации со знаком "разворот". Теперь разметка на асфальте и дорожные знаки будут точнее соответствовать друг другу. Кроме того, на дорогах появится и новый знак разметки, который будет обозначать станции зарядки электромобилей.