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© www.most.life

14 марта 2018 19:14

Дороги 312

После визите Путина Крымский мост обещают сдать досрочно

Автомобильное движение по Крымскому мосту планировалось открыть в декабре 2018 года. Но после сегодняшнего визита Владимира Путина на строящийся объект появилась информация, что автомобили пустят по мосту намного раньше.

Движение машин по Крымскому мосту могут открыть не в декабре, а уже после 9 мая этого года: строители готовы сдать автомобильную часть объекта досрочно. Об этом заявил владелец компании "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг, сообщают "Вести".

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14 марта строительство Крымского моста лично проинспектировал Владимир Путин. И во время своего визита Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что дорожное движение по мосту запустят уже к летнему сезону, сообщает агенство RNS.   

Отметим, что автодорожная часть моста на полуостров Крым будет иметь 4 полосы движения, а общая протяженность перехода составит 19 км. Расчетное время проезда моста на автомобиле - 10 минут, а разрешенная скорость движения - 120 км/ч. Переход станет важнейшим инфраструктурным объектом России и станет более удобной и дешевой альтернативой морским паромам - пока единственному способу попасть в Крым на автомобиле. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 года.

Вдобавок ранее Владимир Путин поручил правительству фактически удвоить расходы на обустройство российских дорог. В ближайшие шесть лет на дорожное строительство должны выделить более 11 млрд рублей. Для сравнения, в промежутке с 2012 по 2017 года сумма финансирования составила 6,4 млрд рублей.

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