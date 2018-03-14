После визите Путина Крымский мост обещают сдать досрочно

Движение машин по Крымскому мосту могут открыть не в декабре, а уже после 9 мая этого года: строители готовы сдать автомобильную часть объекта досрочно. Об этом заявил владелец компании "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг, сообщают "Вести".

14 марта строительство Крымского моста лично проинспектировал Владимир Путин. И во время своего визита Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что дорожное движение по мосту запустят уже к летнему сезону, сообщает агенство RNS.

Отметим, что автодорожная часть моста на полуостров Крым будет иметь 4 полосы движения, а общая протяженность перехода составит 19 км. Расчетное время проезда моста на автомобиле - 10 минут, а разрешенная скорость движения - 120 км/ч. Переход станет важнейшим инфраструктурным объектом России и станет более удобной и дешевой альтернативой морским паромам - пока единственному способу попасть в Крым на автомобиле. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 года.

Вдобавок ранее Владимир Путин поручил правительству фактически удвоить расходы на обустройство российских дорог. В ближайшие шесть лет на дорожное строительство должны выделить более 11 млрд рублей. Для сравнения, в промежутке с 2012 по 2017 года сумма финансирования составила 6,4 млрд рублей.