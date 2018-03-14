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© АвтоВести, Павел Блюденов

14 марта 2018 18:05

Автопром 121

Опубликован список автомобилей, попадающих под "налог на роскошь"

Минпромторг раскрыл новый список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Перечень таких машин, попадающих под "налог на роскошь", заметно вырос.

Напомним, в соответствии с поправками в Налоговый кодекс от июля 2013 года, владельцы автомобилей дороже 3 млн рублей платят повышенный транспортный налог. Повышающий коэффициент зависит от возраста и стоимости автомобиля.

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Например, двух- трехлетние модели стоимостью 3-5 миллиона рублей облагаются налогом с повышающим коэффициентом 1,1, а самый высокий коэффициент 3 применяется к автомобилям до 20 лет стоимостью более 15 миллионов рублей.

Перечень таких машин формирует Минпромторг, обновляя его каждый год. Новый список 2018 года заметно расширился: теперь в нем уже 1126 моделей автомобилей. В 2016 году в такой список входили 708 машин, в 2017 - 909 легковушек.

Примечательно, что из-за кризиса, в результате которого цены на автомобили резко выросли, под налог на роскошь стали попадать не только по-настоящему премиальные модели, но и довольно массовые автомобили среднего класса. Так, в обновленный список Минпромторга на 2017 год внезапно попали такие "роскошные" автомобили, как Ford Explorer, Nissan Murano, Mercedes-Benz C180, Volkswagen Passat CC и даже Mercedes-Benz Sprinter.

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