Опубликован список автомобилей, попадающих под "налог на роскошь"

Напомним, в соответствии с поправками в Налоговый кодекс от июля 2013 года, владельцы автомобилей дороже 3 млн рублей платят повышенный транспортный налог. Повышающий коэффициент зависит от возраста и стоимости автомобиля.

Например, двух- трехлетние модели стоимостью 3-5 миллиона рублей облагаются налогом с повышающим коэффициентом 1,1, а самый высокий коэффициент 3 применяется к автомобилям до 20 лет стоимостью более 15 миллионов рублей.

Перечень таких машин формирует Минпромторг, обновляя его каждый год. Новый список 2018 года заметно расширился: теперь в нем уже 1126 моделей автомобилей. В 2016 году в такой список входили 708 машин, в 2017 - 909 легковушек.

Примечательно, что из-за кризиса, в результате которого цены на автомобили резко выросли, под налог на роскошь стали попадать не только по-настоящему премиальные модели, но и довольно массовые автомобили среднего класса. Так, в обновленный список Минпромторга на 2017 год внезапно попали такие "роскошные" автомобили, как Ford Explorer, Nissan Murano, Mercedes-Benz C180, Volkswagen Passat CC и даже Mercedes-Benz Sprinter.