Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид

Глава дизайна Lada Стив Маттин рассказал, что новое поколение Lada 4x4 будет похоже на классическую "Ниву", сообщает агенство RNS.

"Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня яркий имидж у Lada 4x4. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели", - сказал он.

При этом Маттин отметил, что новое поколение Lada 4x4 не будет похоже по дизайну на Renault Duster.

"Конечно, нет. Lada останется Lada. Очень активно работаем над этой моделью. Это машина - икона для АвтоВАЗа, такой она и останется. И в будущем останется очень важный автомобилем для бренда, как и сегодня. Конечно, модель придется однажды поменять. Lada 4x4 в настоящее время более 40 лет. Постоянно обновлять ее невозможно", - пояснил Маттин.

Также Стив Маттин заявил, что АвтоВАЗ рассчитывает перейти на дизайн всех моделей Lada в новом фирменном стиле X-Face до 2026 года.

Ранее мы уже писали, что так называемая "Нива-3" будет построена на общей платформе с Renault Duster (платформа Global Access), а значит, станет еще более "легковым" кроссовером (у текущей Lada 4x4 тоже несущий кузов). За основу для новой "Нивы" возьмут шасси от недавно представленного "Дастера" второго поколения с поперечным расположением двигателя. Причем, исходное шасси основательно доработают, чтобы существенно увеличить внедорожный потенциал "Лады" по сравнению с "французом".



Самое интересное, что "Нива-3" может получить сразу две модификации - более простую для городской езды, с многодисковой муфтой подключения задних колес, и серьезную внедорожную. Последняя в таком случае будет отличаться не только улучшенной геометрической проходимостью, но и системой постоянного полного привода и "понижайкой", которую "АвтоВАЗ" якобы разработает самостоятельно на основе "дастеровской" МКП TL8.



Причем, если отдельные технические решения тольяттинских инженеров окажутся удачными, то они в будущем могут появиться и на самом Renault Duster.



По предварительным данным, российских двигателей у новой "Нивы" не будет, по крайней мере, на первом этапе жизненного цикла. В качестве базового агрегата рассматривается знакомый по Xray "ниссановский" мотор HR16 объемом 1,6 л, который будет сочетаться с вариатором.

Сроки появления новинки пока не называются, но, предположительно, это может быть 2021 год.