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© Nissan

14 марта 2018 16:11

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Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон

В конце февраля компания Nissan официально рассекретила внешность своего нового рамного внедорожника, который составит конкуренцию "проходимцам" от Toyota и Mitsubishi. Но тогда производитель ограничился всего несколькими фото. Теперь Nissan вывесил новые фото, где новинка видна со всех ракурсов.

Японский производитель, поддавшись глобальному тренду, перевел свой внедорожник Pathfinder в категорию семейных кроссовером с несущим кузовом, и некоторые покупатели это явно не одобрили.

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Когда выяснилось, что стабильный спрос на простые и неприхотливые "рамники" все еще достаточно стабилен, в Nissan спешно начали разрабатывать такой автомобиль на базе имеющегося пикапа NP300/Navara. Результат показали на официальных фотографиях - новинка получила название Nissan Terra.

Живая премьера "Терры" теоретически может состояться на автосалоне в Пекине весной 2018 году, однако сам произодитель эту информацию пока не афиширует. Новая модель сначала стартует в Китае, а и на другие рынки - Австралии, Азии и Африки. Появится ли Nissan Terra в России, пока неизвестно, хотя такая модель у нас может быть востребована.

В Китае новинка получит 2,5-литровый бензиновый мотор в 184 л.с., задний или полный привод. На других рынках ожидаются дизельные версии с мотором 2,3  dCi отдачей в 163 или 190 л.с. Ожидаемые коробки - шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый автомат, плюс пониженный ряд в раздатке на полноприводных версиях. Сама трансмиссия будет реализована по схеме part-time, то есть, с жестко подключаемым передним мостом.

Планируется, что внедорожник будут выпускать в пяти- и семиместной версиях. Главными конкурентами Nissan Terra в сегменте рамных SUV станут Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest.

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