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© Subaru

14 марта 2018 15:06

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Subaru сообщила, когда привезет в России обновленный универсал Outback

Визуально отличить обновленный Outback от предшественника почти невозможно, зато невидимых глазу изменений предостаточно. Вседорожный универсал получил заметно улучшенный интерьер и новые опции.

Рестайлинговый универсал Outback 2018 модельного года Subaru представила в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. В России же "Аутбэк" появится во втором квартале этого года, сообщает российская пресс-служба компании. Цены и комплектации назовут ближе к старту продаж. 

Subaru показала предтечу еще одного нового универсала...

Внешность японского кросс-вагона почти не изменилась - опознать рестайлинговую версию можно по новой решетке радиатора, а если присмотреться к автомобилю внимательнее, то и по передней оптике со слегка измененной светодиодной графикой. Кстати, новые адаптивные светодиодные фары теперь умеют "заглядывать" за поворот. Размер противотуманок был увеличен, а сам передний бампер должен обеспечивать лучшую защиту от грязи и камней.

Интерьерных доработок у Outback куда больше. Во-первых, тут новый руль, отделка салона выполнена из более качественных материалов, кожаная обивка получила более гармоничные цвета, а на передней панели и дверных картах появились "премиальные" стежки. Во-вторых, была значительно переработана архитектура центральной консоли: неудобные индикаторы температуры "климата" переехали на дисплеи в поворотных регуляторах, индикация времени стала крупнее, а информационно-развлекательные системы Starlink с 6,5- и 8-дюймовыми тачскринами обросли новыми мультимедийными возможностями.

Компания Subaru утверждает, что акустический комфорт в обновленном "Аутбеке" находится на более высоком уровне. Инженеры изменили форму внешних зеркал заднего вида для снижения аэродинамических шумов и применили шумопоглощающие боковые стекла, а в задних арках уложена дополнительная изоляция. Вдобавок более эффективная система кондиционирования в жаркую погоду быстрее охлаждает салон. Среди удобств для водителя - камера заднего вида во всех комплектациях и более информативная индикация давления в шинах.

Что касается ходовой части, Subaru Outback 2018 модельного года получил перенастроенную в сторону управляемости и комфорта подвеску, перекалиброванный электроусилитель руля и улучшенные тормоза. Моторная гамма осталась прежней: четырехцилиндровый бензиновый оппозитник 2,5 л развивает 175 л.с., а 3,6-литровый агрегат - 260 л.с. Оба сочетаются с вариатором Lineartronic, который умеет имитировать 7-ступенчатый автомат.

Цены на вседорожный универсал традиционное немаленькие. Нынешний Outback стоит от 2 399 000 рублей за базовый вариант с мотором 2,5 л и от 3 299 900 рублей за флагманский мотор 3,6 л.

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