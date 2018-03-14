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© motor1.com

14 марта 2018 14:07

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В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")

Французы начали дорожные тесты загадочного нового кроссовера. При этом шпионы сообщают о нем неожиданные технические подробности.

Пока тестовый прототип "носит" на себе кузов от кроссовера Kadjar. Но на фото от портала Motor1 видны расширители арок, намекающие, что будущий кроссовер получит более широкие покрышки, чем у нынешней машины-донора. 

Также шпионы сообщают, что у тестовой машины серьезно отличается выхлоп, выведенный перед задним левым колесом. Кроме того, фотоохотники смогли заснять заднюю подвеску прототипа, где обнаружилась вторая рулевая рейка. Таким образом, новый кроссовер от Renault может получить полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами.  

Новый кроссовер Renault для России будет крупнее "Каптюра"...

Предполагается, что фотошпионам попалась "горячая" версия RS, которую может получить нынешний Kadjar. Это вполне укладывается в ранние заявления представителей Renault, что кроссоверы марки получат "заряженные" версии. 

Новый Renault Kadjar RS в теории может получить 1,8-литровый турбомотор в 266 л.с. Естественно, под такой потенциал будут доработаны шасси и тормоза.

Сроки выхода новинки пока не сообщаются. 

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