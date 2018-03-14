В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")

Пока тестовый прототип "носит" на себе кузов от кроссовера Kadjar. Но на фото от портала Motor1 видны расширители арок, намекающие, что будущий кроссовер получит более широкие покрышки, чем у нынешней машины-донора.

Также шпионы сообщают, что у тестовой машины серьезно отличается выхлоп, выведенный перед задним левым колесом. Кроме того, фотоохотники смогли заснять заднюю подвеску прототипа, где обнаружилась вторая рулевая рейка. Таким образом, новый кроссовер от Renault может получить полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами.

Предполагается, что фотошпионам попалась "горячая" версия RS, которую может получить нынешний Kadjar. Это вполне укладывается в ранние заявления представителей Renault, что кроссоверы марки получат "заряженные" версии.

Новый Renault Kadjar RS в теории может получить 1,8-литровый турбомотор в 266 л.с. Естественно, под такой потенциал будут доработаны шасси и тормоза.

Сроки выхода новинки пока не сообщаются.