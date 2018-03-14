"Горячий" Range Rover Velar поймали на гоночном треке

На то, что на фото фактически изображен будущий "заряженный" Range Rover Velar SVR, намекают сразу несколько деталей. Это и новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками (они видны даже сквозь камуфляж), более массивные колесные диски с низкопрофильной резиной, а также более развитый задний диффузор.

Ожидается, что Velar SVR получит дефорсированный 5-литровый компрессорный V8 из арсенала Jaguar Land Rover. Например, на Range Rover Sport SVR этот мотор выдает 575 л.с. Но для "Велара" планку могут понизить до 550 л.с., а на разгон до 100 км/час версия SVR, предположительно, будет тратить менее 5 сек.

Само собой, под более мощный мотор также перенастроят подвеску и рулевое управление, установят более мощные тормоза.

Появление Velar SVR ожидается уже в этом году. Предполагается, что цена новинки будет стартовать с $84 000.