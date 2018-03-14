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© Autoexpress

14 марта 2018 13:10

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"Горячий" Range Rover Velar поймали на гоночном треке

Фотошпионы подловили на Нюрбургринге закамуфлированный кроссовер Range Rover Velar. Учитывая, что эту модель представили совсем недавно, на знаменитом треке явно наматывает тестовые круги новая, "заряженная" версия машины.

На то, что на фото фактически изображен будущий "заряженный" Range Rover Velar SVR, намекают сразу несколько деталей. Это и новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками (они видны даже сквозь камуфляж), более массивные колесные диски с низкопрофильной резиной, а также более развитый задний диффузор.

В России уже начали продавать обычный Range Rover Velar...

Ожидается, что Velar SVR получит дефорсированный 5-литровый компрессорный V8 из арсенала Jaguar Land Rover. Например, на Range Rover Sport SVR этот мотор выдает 575 л.с. Но для "Велара" планку могут понизить до 550 л.с., а на разгон до 100 км/час версия SVR, предположительно, будет тратить менее 5 сек.

Само собой, под более мощный мотор также перенастроят подвеску и рулевое управление, установят более мощные тормоза. 

Появление Velar SVR ожидается уже в этом году. Предполагается, что цена новинки будет стартовать с $84 000.

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