Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari

Обновленный Range Rover Sport SVR "гонялся" на время по известной китайской дороге на горе Тяньмэнь с 99 поворотами. В 2016 году на ней был поставлен очередной рекорд скорости прохождения: тогда на Ferrari 458 Italia было показано время в 10 минут и 31 секунду.

Но теперь в пресс-службе британской компании заявили, что Range Rover Sport SVR поставил новый рекорд прохождения этой дороги. Машиной управлял китайский гонщик Хо-Пин Тун, который показал время в 9 минут и 31 секунду. На заезде длиной 11,3 км была развита средняя скорость в 68,8 км/час. Правда, в компании признаются, что рекорд этот пока неофициальный.

Участвовавший в заезде серийный Range Rover Sport SVR оснащен компрессорным 5-литровым V8 отдачей в 575 л.с. и 700 Нм. В компании его называют самым быстрым продуктом Land Rover в истории: разгон до 100 км/час у него занимает 4,5 сек, а максимальная скорость достигает 280 км/час.

Месяцем ранее на горе Тяньмэнь компания Land Rover устраивала еще один заезд. Тогда гибридный Range Rover Sport PHEV под управлением того же Хо-Пин Туна стал первым внедорожником, который заехал своим ходом в знаменитую природную арку Небесные врата, пройдя крутой подъем с 999 камеными ступенями. Такой интерес британской к компании к демозаездам в Китае легко объясним: растущий автомобильный рынок Поднебесной сегодня один из ключевых для Land Rover.