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© Subaru

14 марта 2018 11:01

Новинки 352

Subaru показала фрагмент нового Forester

До премьеры следующего поколения кроссовера Subaru Forester осталось меньше месяца и японцы уже дразнят публику первыми тизерами грядущей новинки.

Пока в Subaru показали только задние фонари нового, пятого поколения Forester, чья характерная С-образная форма отсылает к концепту VIZIV Future, который был представлен на автосалоне в Токио в октябре 2015 года.

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Техических подробностей о грядущей новинке пока нет. Но ожидается, что "Форик" получит платформу Subaru Global Platform (SGP), на которой уже сделаны текущая Impreza и кроссовер XV. Новая основа также наверняка прибавит размеры кузова и салона.

Также ожидаются 4-цилиндровые бензиновые "оппозиты", вариатор CVT и симметричный полный привод. Наверняка новинка получит и комплекс систем безопасности EyeSight. Также предполагается и появление гибридной версии - новая платформа SGP как раз это позволяет. Естественно, ждем и "горячие" версии tS на глобальном рынке.  

Новый Subaru Forester представят 28 марта, в первый день работы автосалона в Нью-Йорке. 

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