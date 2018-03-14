Subaru показала фрагмент нового Forester

Пока в Subaru показали только задние фонари нового, пятого поколения Forester, чья характерная С-образная форма отсылает к концепту VIZIV Future, который был представлен на автосалоне в Токио в октябре 2015 года.

Техических подробностей о грядущей новинке пока нет. Но ожидается, что "Форик" получит платформу Subaru Global Platform (SGP), на которой уже сделаны текущая Impreza и кроссовер XV. Новая основа также наверняка прибавит размеры кузова и салона.

Также ожидаются 4-цилиндровые бензиновые "оппозиты", вариатор CVT и симметричный полный привод. Наверняка новинка получит и комплекс систем безопасности EyeSight. Также предполагается и появление гибридной версии - новая платформа SGP как раз это позволяет. Естественно, ждем и "горячие" версии tS на глобальном рынке.

Новый Subaru Forester представят 28 марта, в первый день работы автосалона в Нью-Йорке.