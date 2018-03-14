Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
296177
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
159762
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
244222
© АвтоВАЗ

14 марта 2018 09:57

Аналитика 143

Продажи Lada Xray впервые пошли вниз

С момента выхода на рынок в феврале 2016 года хэтчбек Lada Xray постоянно показывал рост продаж и даже ставил в них рекорды. Но в этом году все изменилось.

В феврале 2018 года Xray разошелся по России тиражом в 1917 автомобилей, что сразу на 9,6% меньше результата годичной давности, сообщает "Автостат".

Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России...

Такой спад вазовская модель демонстрирует впервые за время присутствия на рынке. С момента выхода в феврале 2016 года продажи модели в годовом сравнении росли. А декабрь 2017 года и вовсе стал для Xray рекордным, когда продажи достигли 3736 штук.

Но уже второй месяц подряд российские продажи Xray - менее 2 тысяч единиц: январь – 1912 штуки, февраль – 1917 штук.

Несмотря на это, модель по-прежнему находится в двадцатку самых продаваемых автомобилей в стране. Сегодня Xray предлагают в 15 комплектациях по цене от 614 900 до 845 900 рублей.

Автопром

BMW позволит вернуть дизельные автомобили в случае их запрета

Новинки

Subaru показала показала фрагмент нового Forester

Российский авторынок в феврале снова заметно вырос Аналитики АЕБ опубликовали статистику продаж на российском авторынке за последний месяц зимы. Рынок продолжает уверенный рост, и эксперты дают обнадеживающие прогнозы: положительная динамика сохранится, хоть и несколько замедлится из-за эффекта растущей базы.
Kia Rio прорвался в лидеры российского авторынка в феврале В январе Lada Vesta все-таки добралась до первой строчки рейтинга самых продаваемых автомобилей России. Но в феврале первое место ей уже пришлось уступить корейскому напору.
Меньше ездить, реже чиниться: автовладельцы рассказали, на чем экономят в кризис В кризис в России не только подорожали автомобили, но и серьезно выросла стоимость их содержания. Приходится экономить. На чем - выяснили аналитики в ходе масштабного исследования.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера