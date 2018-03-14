Продажи Lada Xray впервые пошли вниз

В феврале 2018 года Xray разошелся по России тиражом в 1917 автомобилей, что сразу на 9,6% меньше результата годичной давности, сообщает "Автостат".

Такой спад вазовская модель демонстрирует впервые за время присутствия на рынке. С момента выхода в феврале 2016 года продажи модели в годовом сравнении росли. А декабрь 2017 года и вовсе стал для Xray рекордным, когда продажи достигли 3736 штук.

Но уже второй месяц подряд российские продажи Xray - менее 2 тысяч единиц: январь – 1912 штуки, февраль – 1917 штук.

Несмотря на это, модель по-прежнему находится в двадцатку самых продаваемых автомобилей в стране. Сегодня Xray предлагают в 15 комплектациях по цене от 614 900 до 845 900 рублей.