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© BMW

13 марта 2018 20:12

Автопром 80

BMW позволит вернуть дизельные автомобили в случае их запрета

Немецкие города наделили правом ограничивать движение автомобилей с "грязными" выхлопами, и многие покупатели теперь бояться иметь дело с дизельными двигателями. Компания BMW сделала разумный ход, который должен поддержать продажи машин на "солярке".

Немецкий автопроизводитель предложил решение, которое позволит покупателям дизельных BMW не переживать о возможном запрете их использования в отдельных городах. Как сообщает Motor1, в Германии запущена "гарантия возврата дизельного автомобиля", которая позволяет вернуть машину компании BMW без финансовых потерь в том случае, если в каком-либо городе в радиусе 100 км от места жительства владельца введут ограничения на въезд дизелей.

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Правда, есть один нюанс: бессрочная гарантия бесплатного возврата распространяется только на те BMW, которые были взяты в лизинг (один из самых популярных способов приобретения машин в Европе). Владельцам устаревших моделей компания BMW предложит "экологический бонус".

Обладатели машин с дизельными двигателями класса Евро-4 и ниже получат скидку в размере до 2000 евро при покупке электрической модели i3, одного из plug-in гибридов баварской марки или дизельной модели "БМВ" класса Евро-6, выбросы СО2 у которой не превышают 130 г/км.

Представители марки BMW уверены, что гарантия со стороны производителя будет стимулировать продажи дизельных автомобилей, на которую немцы по-прежнему делают большую ставку. 

"Наши модели с дизельными двигателями вполне вписываются в будущее. Дизельный мотор является одной из самых эффективных силовых установок, устанавливаемых на автомобиль. А также одной из самых экологически чистых, что достигается за счет многоступенчатой очистки выхлопных газов", - утверждает глава отдела продаж и маркетинга компании BMW Deutschland Питер ван Бинсберген.

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