Hyundai собирается построить в России завод по выпуску двигателей

В корейских автомобилях марки Hyundai и Kia в обозримом будущем может появиться больше российских компонентов, в том числе и моторов. О намерении открыть завод по производству двигателей для легковушек в Санкт-Петербурге заявил генеральный директор компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Ентэк Ли в рамках "Российского автомобильного форума - 2018", передает агентство RNS.

Если проекту такого завода дадут "зеленый свет", то его запуск состоится в 2021 году. Окончательное решение о возведении производственной площадки будет принято уже в нынешнем году.

Планируемые объемы выпуска составляют 150 тысяч двигателей ежегодно. Речь, в первую очередь, идет о наиболее распространенном бензиновом моторе 1,6 л Gamma, который устанавливается, к примеру, на популярные Hyundai Solaris/Kia Rio, Hyundai Creta а также Elantra.



В начале февраля управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев утверждал, что запуск производства двигателей для автомобилей Hyundai и Kia на территории РФ позволит повысить их локализацию до 60%.