Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
256291
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
144571
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
244150
© Hyundai

13 марта 2018 19:03

Автопром 166

Hyundai собирается построить в России завод по выпуску двигателей

Корейская компания Hyundai собирается повысить локализацию выпускаемых в РФ автомобилей за счет двигателей российского производства. Завод по их выпуску планируют запустить в Санкт-Петербурге.

В корейских автомобилях марки Hyundai и Kia в обозримом будущем может появиться больше российских компонентов, в том числе и моторов. О намерении открыть завод по производству двигателей для легковушек в Санкт-Петербурге заявил генеральный директор компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Ентэк Ли в рамках "Российского автомобильного форума - 2018", передает агентство RNS

Kia Rio прорвался в лидеры российского авторынка в феврале

Если проекту такого завода дадут "зеленый свет", то его запуск состоится в 2021 году. Окончательное решение о возведении производственной площадки будет принято уже в нынешнем году.

Планируемые объемы выпуска составляют 150 тысяч двигателей ежегодно. Речь, в первую очередь, идет о наиболее распространенном бензиновом моторе 1,6 л Gamma, который устанавливается, к примеру, на популярные Hyundai Solaris/Kia Rio, Hyundai Creta а также Elantra.

В начале февраля управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев утверждал, что запуск производства двигателей для автомобилей Hyundai и Kia на территории РФ позволит повысить их локализацию до 60%. 

Новинки

Toyota показала первое фото нового RAV4

Автопром

BMW позволит вернуть дизельные автомобили в случае их запрета

BMW позволит вернуть дизельные автомобили в случае их запрета Немецкие города наделили правом ограничивать движение автомобилей с "грязными" выхлопами, и многие покупатели теперь бояться иметь дело с дизельными двигателями. Компания BMW сделала разумный ход, который должен поддержать продажи машин на "солярке".
Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России Отечественный седан открыл год на первом месте в рейтинге самых продаваемых автомобилей России: корейскому Kia Rio не хватило буквально несколько десятков автомобилей до лидерства. В феврале две "народные" модели поменялись местами, но борьба между ними все еще идет "ноздря в ноздрю".
Компания Ford ушла от одного из самых крупных российских дилеров Ford прекратил сотрудничество с компанией Genser, одним из самых крупных автодилеров в России. Дилерский договор будет расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Кроме того, Московский кредитный банк заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротства ряда структур Genser.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера