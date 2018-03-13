Toyota показала первое фото нового RAV4

Компания Toyota распространила официальный тизер нового поколения RAV4 и сообщила, что мировая премьера этой новинки состоится 28 марта 2018 года в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке. Первая фотография не дает возможности рассмотреть детали внешности, зато позволяет оценить силуэт: RAV4 получил более вытянутый и покатый капот, высокую плечевую линию и массивный козырек заднего спойлера.

Технических параметров нового кроссовера "Тойота" пока не приводит. Предварительно же известно, что RAV4 переедет на платформу TNGA (Toyota New Global Archtecture), которая уже лежит в основе новых Camry, Prius и CH-R. Вероятно, автомобиль нового поколения станет легче и при этом чуть просторнее предшественника.



Также можно ожидать появления под капотом RAV4 гибридных силовых установок, а в сочетании с бензиновыми двигателями - полностью нового вариатора CVT с механической первой передачей для более динамичного отклика при старте с места.



Возможно, именно RAV4 станет первым носителем новой полноприводной трансмиссии Dynamic Torque Vectoring AWD, обладающей функции "векторизации" тяги на задних колесах.