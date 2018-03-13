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© Toyota

13 марта 2018 18:05

Новинки 1517

Toyota показала первое фото нового RAV4

Японцы анонсировали премьеру нового поколения своего сверхпопулярного кроссовера RAV4. Автомобиль сменит платформу, получит иную внешность и более эффективные двигатели.

Компания Toyota распространила официальный тизер нового поколения RAV4 и сообщила, что мировая премьера этой новинки состоится 28 марта 2018 года в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке. Первая фотография не дает возможности рассмотреть детали внешности, зато позволяет оценить силуэт: RAV4 получил более вытянутый и покатый капот, высокую плечевую линию и массивный козырек заднего спойлера.

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Технических параметров нового кроссовера "Тойота" пока не приводит. Предварительно же известно, что RAV4 переедет на платформу TNGA (Toyota New Global Archtecture), которая уже лежит в основе новых Camry, Prius и CH-R. Вероятно, автомобиль нового поколения станет легче и при этом чуть просторнее предшественника. 

Также можно ожидать появления под капотом RAV4 гибридных силовых установок, а в сочетании с бензиновыми двигателями - полностью нового вариатора CVT с механической первой передачей для более динамичного отклика при старте с места.

Возможно, именно RAV4 станет первым носителем новой полноприводной трансмиссии Dynamic Torque Vectoring AWD, обладающей функции "векторизации" тяги на задних колесах.

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