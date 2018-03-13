Mitsubishi Eclipse Cross для России: турбомотор и 92-й бензин

Российский офис компании Mitsubishi сообщил некоторые подробности о новом кроссовере Eclipse Cross для нашего рынка. Как и ожидалось, автомобиль приедет к нам с единственным мотором - 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой (Евро-5), которую научили "переваривать" самый доступный отечественный бензин марки АИ 92.

Важная особенность заключается еще и в том, что мощность российских "Эклипсов" снижена до более выгодной с точки зрения налогов цифры 150 л.с. против 163 л.с. у глобальной версии. Максимальный крутящий момент составляет 250 Нм при 2000-3500 об/мин. Кроссовер будет представлен в трех конфигурациях - с передним приводом и 6-ступенчатой механикой, с передним приводом и вариатором CVT с имитаций 8-ступеней, а также в версии 4WD и CVT. Кстати, полный привод S-AWC здесь дополнен системой векторизации тяги за счет выборочного подтормаживания колес.

Новый Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен в пяти комплектациях. В базовой будут доступны климат-контроль, 18-дюймовые колеса, контроль давления в шинах, начальная аудиосистема и подогрев передних сидений. В комплектациях верхнего уровня появляются панорамная крыша, проекционный дисплей, аудиосистема Rockford Forsgate, обогрев лобового стекла, руля и заднего ряда сидений.



Рублевые цены на купеобразный кроссовер обещают раскрыть уже 19 марта, а первые живые автомобили появятся в продаже в начале апреля. В представительстве Mitsubishi АвтоВестям поясниил, что, несмотря на компактный размер, в плане цены здесь стоит ориентироваться на Outlander, чья платформа лежит в основе Eclipse Cross. А это означает, что самые дорогие модификации могут преодолеть психологический рубеж в 2 млн рублей.