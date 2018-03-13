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© АвтоВести, Павел Блюденов

13 марта 2018 15:25

Дороги 532

Водительские права предлагают продлевать автоматически

Власти Москвы рассматривают возможность максимально упростить жизнь столичным автомобилистам. Новая система автоматического продления действия прав поможет аккуратным водителям сэкономить время на бюрократических процедурах.

В соответствии с общемировой практикой водительские удостоверения в России являются срочными. Их срок действия составляет 10 лет, после чего приходится осуществлять перевыпуск в органах ГИБДД или МФЦ. Как сообщает "ТАСС", власти Москвы совместно с профильными министерствами на федеральном уровне уже прорабатывают возможность автоматического продления водительских прав. 

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Как пояснил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин, обязательным условием такой поблажки станет отсутствие у водителя "критического объёма нарушений" ПДД.

"Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию. А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие", - заявил Чукарин.

В какие сроки пилотный проект по автоматической пролонгации прав может быть запущен в Москве, пока не уточняется. Однако к 2025-2030 годам власти планируют вместо разрозненных платформ создать единый центр предоставления госуслуг, благодаря которому потребитель получал бы любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется.

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