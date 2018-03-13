Mitsubishi представила обновленный Outlander

Казалось, что на женевском стенде компании Mitsubishi ловить будет нечего - рестайлинговый Outlander PHEV не особо интересен российскому покупателю. По факту же оказалось, что вместе с гибридом японцы привезли на выставку модернизированный вариант обычного "Аутлэндера". И хотя доработки кроссовера едва заметны глазу, обновление пошло автомобилю на пользу.

Обновленный Outlander 2019 года проще всего опознать анфас: передняя оптика стала трехсекционной, а самые дорогие модификации получат головной свет Full LED. Вдобавок слегка изменилась форма переднего бампера, декоративных "бумерангов" и решетки радиатора. Остальные визуальные изменения сводятся к увеличенному спойлеру на крышке багажника и появлению колесных дисков иного дизайна.

Модернизацию интерьера оценят прежде всего те покупатели, которые планируют ездить на дальние расстояния. Mitsubishi Outlander 2019 MY получил новые передние сидения с измененным профилем спинки и увеличенными по длине подушками. Мультимедийная система Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto - аналогична той, что устанавливается в новый Eclipse Cross, разве что без дополнительного тачпада.



На заднем ряду появились дополнительные вентиляционные каналы, а USB-слоты переехали из центрального бокса-подлокотника в основание центральное консоли, так что подключать гаджеты будет удобнее.

Моторная гамма не изменится - Mitsubishi Outlander сохранит знакомые бензиновые "четверки" 2,0 л и 2,4 л с механикой и вариатором, а также топовый 3,0 л V6 с классическим автоматом.



Как сообщили АвтоВестям представители российского офиса Mitsubishi, на нашем рынке продажи обновленного Outlander должны открыться ориентировочно в августе-сентябре 2018 года. Будут ли скорректированы цены в связи с рестайлингом, пока неизвестно.