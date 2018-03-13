Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
159531
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
147961
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
326915
© Влад Бахман, АвтоВести

13 марта 2018 12:09

Новинки 195

Mitsubishi представила обновленный Outlander

Одной из неожиданных новинок Женевы стал обновленный кроссовер Outlander, ведь накануне выставки японцы анонсировали лишь модернизацию гибрида. Мало того, уже известно, когда доработанный "Аутлэндер" доберется до России.

Казалось, что на женевском стенде компании Mitsubishi ловить будет нечего - рестайлинговый Outlander PHEV не особо интересен российскому покупателю. По факту же оказалось, что вместе с гибридом японцы привезли на выставку модернизированный вариант обычного "Аутлэндера". И хотя доработки кроссовера едва заметны глазу, обновление пошло автомобилю на пользу.

Стало известно, когда в Россию привезут обновленный Nissan Juke

Обновленный Outlander 2019 года проще всего опознать анфас: передняя оптика стала трехсекционной, а самые дорогие модификации получат головной свет Full LED. Вдобавок слегка изменилась форма переднего бампера, декоративных "бумерангов" и решетки радиатора. Остальные визуальные изменения сводятся к увеличенному спойлеру на крышке багажника и появлению колесных дисков иного дизайна.

 

Модернизацию интерьера оценят прежде всего те покупатели, которые планируют ездить на дальние расстояния. Mitsubishi Outlander 2019 MY получил новые передние сидения с измененным профилем спинки и увеличенными по длине подушками. Мультимедийная система Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto - аналогична той, что устанавливается в новый Eclipse Cross, разве что без дополнительного тачпада.

На заднем ряду появились дополнительные вентиляционные каналы, а USB-слоты переехали из центрального бокса-подлокотника в основание центральное консоли, так что подключать гаджеты будет удобнее. 

 

Моторная гамма не изменится - Mitsubishi Outlander сохранит знакомые бензиновые "четверки" 2,0 л и 2,4 л с механикой и вариатором, а также топовый 3,0 л V6 с классическим автоматом. 

Как сообщили АвтоВестям представители российского офиса Mitsubishi, на нашем рынке продажи обновленного Outlander должны открыться ориентировочно в августе-сентябре 2018 года. Будут ли скорректированы цены в связи с рестайлингом, пока неизвестно.

Новинки

Открылись российские продажи самого роскошного "Лексуса"

Дороги

Московский каршеринг стал крупнейшим в Европе

Новый Volkswagen Touareg едет через всю Россию на собственную премьеру Не так давно подписчик АвтоВестей прислал фотографии закамуфлированного Volkswagen Touareg нового поколения, который был замечен на улицах Санкт-Петербурга. И это была не случайная встреча в ходе дорожных испытаний: новый внедорожник своим ходом добирается до Пекина, где пройдет его презентация.
В сети появились шпинские снимки обновленной BMW 7-Series Фотошпионы засекли на дорожных испытаниях обновленную версию флагманского седана BMW 7-Series - посвежевшая "семерка" будет готова к 2020 модельному году. Помимо небольших изменений во внешности, которые подгонят седан под новые визуальные стандарты марки, 7-Series станет и чуть более цифровым.
Компания Pirelli научила шины общаться с автомобилем В рамках автосалона в Женеве компания Pirelli представила технологию Cyber Car, которая позволяет шинам взаимодействовать с автомобилем и "рассказывать" о состоянии шин, заблаговременно предупреждая о повреждениях или износе и тем самым повышая безопасность движения.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера