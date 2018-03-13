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© Lexus

13 марта 2018 11:00

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Открылись российские продажи самого роскошного "Лексуса"

Флагманский седан Lexus LS, наконец, добрался до российского авторынка. Автомобиль получил совершенно новый дизайн кузова и интерьера, более дорогие материалы отделки и более продвинутое оснащение. При этом даже немного подешевел.

Российские дилеры марки Lexus открыли живые продажи представительского седана Lexus LS нового поколения. Автомобиль был доступен по предзаказам с декабря прошлого года, а теперь флагманские "Лексусы" появились в шоурумах. 

А скоро в Россию приедет и самый дешевый кроссовер Lexus

Самая доступная версия LS 350 c бензиновым атмосферником 3,5 л V6 мощностью 315 л.с. (380 Нм), 10-ступенчатой АКП и задним приводом стоит от 5 539 000 рублей. Это почти на двести тысяч дешевле, чем начальный седан старого поколения (правда, старое поколение было с V8).

Базовая цена LS 350 актуальна для начальной комплектации Comfort, а вот за верхнюю линию оснащения Executive придется выложить уже 6 502 000 рублей. Цены на более мощную модификацию LS 500 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом на 421 л.с. начинаются с 7 026 000 рублей и заканчиваются цифрой 9 295 000 рублей за топовый Luxury+.

 

Все седаны LS пятого поколения оснащены полностью светодиодной адаптивной передней оптикой, LED-задними фонарями, динамическими поворотниками, лобовым стеклом с UV-защитой, вентиляцией передних кресел, памятью настроек руля, зеркал и сидений, системой "климат-консьерж", доводчиками дверей, люком и электрифицированной крышкой багажника. Также не нужно доплачивать за кожаный салон и комплекс электронных ассистентов Safety System.

 

В начальной версии LS 500 уже имеются 20-дюймовые колеса и адаптивная пневмоподвеска, а наиболее роскошные комплектации располагают LED-оптикой матричного типа, более дорогой отделкой салона из кожи с особым рисунком и натурального дерева, а также выдвижной оттоманкой на втором ряду, мультимедийной системой для задних пассажиров и дорогой "музыкой" Mark Levinson.

Особняком стоит версия LS 500 F Sport c более агрессивным стайлингом кузова и интерьера. Такой автомобиль стоит 7 729 000 рублей и располагает "спортивными" бамперами, спойлером на крышке багажника и другой решеткой радиатора. Салон F Sport отличается от других версий спортивными передними креслами и рулевым колесом с подрулевыми переключателями передач, а также декоративными вставками из алюминия.

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