Кроссовер Opel и Chevrolet вернется в Россию под новым именем

Автомобильный бренд Ravon, который принадлежит компании GM Uzbekistan (совместному предприятию концерну General Motors и госкорпорации Узбекистана), представит на российском рынке сразу две новых модели. Одна из них - это компактный кроссовер, представляющий из себя ребрендинговый Chevrolet Tracker, он же - Opel Mokka. Премьера паркетника состоится на Московском международном автосалоне в конце августа 2018 года.

По неподтвержденной информации, городской SUV от GM Uzbekistan получит внешность обновленного "Трэкера" с символикой марки Ravon. Технические параметры модели пока остаются загадкой - до ухода Opel и Chevrolet из России кроссоверы Mokka и Tracker продавались у нас с двигателями 1,8 л (140 л.с.) и 1,4 л турбо (140 л.с.), с передним и полным приводом, механикой и автоматом.



Получит ли узбекский аналог современные опции вроде медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, уже имеющиеся у рестайлинговых Tracker, тоже неизвестно. Возможно, Ravon пересмотрит оснащение этой машины в пользу ее удешевления. Более подробная информация должна поступить ближе к ММАС-2018.

Вторая ожидаемая новинка от Ravon в России - обновленный бюджетный седан R4 (бывший Chevrolet Cobalt), продажам которого мешает в том числе и неоднозначная внешность. Прошлогодний рестайлинг от южноамериканского отделения Chevrolet исправил спорные черты внешности "Кобальта" и привел бюджетный седан в соответствие со стилем других моделей марки. Автомобиль действительно стал выглядеть благороднее: обновленный Cobalt получил новые передний и задний бамперы, решетку радиатора, а также более современную светотехнику иного дизайна и переработанный интерьер.



Обе новинки должны поступить в продажу на российском рынке примерно в начале 2019 года.