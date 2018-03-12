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© Autoblog

12 марта 2018 20:09

Автопром 52

Компания Ford ушла от одного из самых крупных российских дилеров

Ford прекратил сотрудничество с компанией Genser, одним из самых крупных автодилеров в России. Дилерский договор будет расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Кроме того, Московский кредитный банк заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротства ряда структур Genser.

"В течение месяца дилерские центры производят выдачи автомобилей Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполняют сервисные обязательства. На данный момент не зафиксировано случаев нарушения договорных обязательств", - рассказали изданию РБК представители Ford Sollers. Комментарий Genser по этому поводу получить не удалось.

Скандально прославившийся автодилер полностью прекратил работу.

Более того, как пишет издание, по обоюдному соглашению сторон был расторгнут контракт и с компанией Audi - это РБК подтвердили представители немецкого бренда. Genser также не значится в списке дилеров Jaguar Land Rover. Марки Volvo, Nissan и Infiniti продолжают сотрудничество с Genser, также дилер продолжает проводить обслуживание автомобилей концерна GM (Cadillac, Opel и Chevrolet).

В октябре прошлого года компания Genser закрыла автосалоны шести брендов на Варшавском шоссе, сославшись на "технические причины". Затем в ноябре стало известно о том, что компания Renault расторгла дилерское соглашение с Genser из-за отказа от дорогостоящей аренды салона.

Более того, согласно информации на сайте "Федресурс", Московский кредитный банк намерен подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девять дочерних структур "Дженсера", среди них - "Дженсер сервис Ю4", "Дженсер ЮЗ", "Дженсер сервис С2", "Дженсер сервис Ю17", "Дженсер сервис Ю7", "Дженсер сервис С6", "Дженсер-финанс", "Дженсер сервис" и "Дженсер Ясенево".

Напомним, под конец 2017 года на грани банкротства оказался другой крупный дилер, "Независимость", причем в тот раз не обошлось без громких скандалов. Тучи над "Независимостью" сгустились еще в сентябре 2017 года, когда обманутыми оказались клиенты BMW. Автомобили немецкой марки зависли на пути от дилера к покупателю. "Независимость" задолжала импортеру деньги за 35 машин, которые были полностью оплачены клиентами. В аналогичную ситуацию попали и импортеры других марок, в частности - Audi и Volvo.

В результате "Независимость" за полтора месяца потеряла дилерские контракты с четырьмя автомобильными компаниями: от сотрудничества с дилером отказались Audi, BMW, Volvo и Jaguar Land Rover. С конечным покупателем решать вопросы тоже пришлось непосредственно импортерам. Как сообщали "АвтоВестям" в представительствах вышеперечисленных марок, автокомпании предоставили оплаченные автомобили клиентам за свой счет, чтобы не допустить репутационных потерь. На данный момент "Независимость" полностью прекратила свою работу.

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