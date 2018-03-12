Компания Ford ушла от одного из самых крупных российских дилеров

"В течение месяца дилерские центры производят выдачи автомобилей Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполняют сервисные обязательства. На данный момент не зафиксировано случаев нарушения договорных обязательств", - рассказали изданию РБК представители Ford Sollers. Комментарий Genser по этому поводу получить не удалось.

Более того, как пишет издание, по обоюдному соглашению сторон был расторгнут контракт и с компанией Audi - это РБК подтвердили представители немецкого бренда. Genser также не значится в списке дилеров Jaguar Land Rover. Марки Volvo, Nissan и Infiniti продолжают сотрудничество с Genser, также дилер продолжает проводить обслуживание автомобилей концерна GM (Cadillac, Opel и Chevrolet).



В октябре прошлого года компания Genser закрыла автосалоны шести брендов на Варшавском шоссе, сославшись на "технические причины". Затем в ноябре стало известно о том, что компания Renault расторгла дилерское соглашение с Genser из-за отказа от дорогостоящей аренды салона.



Более того, согласно информации на сайте "Федресурс", Московский кредитный банк намерен подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девять дочерних структур "Дженсера", среди них - "Дженсер сервис Ю4", "Дженсер ЮЗ", "Дженсер сервис С2", "Дженсер сервис Ю17", "Дженсер сервис Ю7", "Дженсер сервис С6", "Дженсер-финанс", "Дженсер сервис" и "Дженсер Ясенево".



Напомним, под конец 2017 года на грани банкротства оказался другой крупный дилер, "Независимость", причем в тот раз не обошлось без громких скандалов. Тучи над "Независимостью" сгустились еще в сентябре 2017 года, когда обманутыми оказались клиенты BMW. Автомобили немецкой марки зависли на пути от дилера к покупателю. "Независимость" задолжала импортеру деньги за 35 машин, которые были полностью оплачены клиентами. В аналогичную ситуацию попали и импортеры других марок, в частности - Audi и Volvo.

В результате "Независимость" за полтора месяца потеряла дилерские контракты с четырьмя автомобильными компаниями: от сотрудничества с дилером отказались Audi, BMW, Volvo и Jaguar Land Rover. С конечным покупателем решать вопросы тоже пришлось непосредственно импортерам. Как сообщали "АвтоВестям" в представительствах вышеперечисленных марок, автокомпании предоставили оплаченные автомобили клиентам за свой счет, чтобы не допустить репутационных потерь. На данный момент "Независимость" полностью прекратила свою работу.