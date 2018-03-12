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© Pirelli

12 марта 2018 18:33

Новинки 76

Компания Pirelli научила шины общаться с автомобилем

В рамках автосалона в Женеве компания Pirelli представила технологию Cyber Car, которая позволяет шинам взаимодействовать с автомобилем и "рассказывать" о состоянии шин, заблаговременно предупреждая о повреждениях или износе и тем самым повышая безопасность движения.

Под названием Cyber Car скрывается новая электронная система, которую будут предлагать в составе шин для первичной комплектации и которая была разработана в тесном сотрудничестве с автопроизводителями. Система Cyber Car обеспечивает передачу данных, наиболее важных с точки зрения безопасности и эксплуатационных характеристик. Если не принимать в расчет системы контроля давления воздуха в шинах, то до настоящего момента не существовало систем сбора данных о состоянии шин и передачи их в системы автомобиля.

Pirelli представила в Росси два типа спортивных шин P Zero.

Система Cyber Car передает системам автомобиля такие параметры, как давление воздуха в шинах, температура внутри шин и остаточная высота рисунка протектора. Кроме того, она может влиять на работу системы ABS и системы курсовой устойчивости. Например, считав идентификационные данные шин, автомобиль может изменить настройки, чтобы повысить уровень безопасности и комфорта во время движения.

Среди регистрируемых данных также следует отметить вертикальную нагрузку — параметр, имеющий огромное значение для эффективности электромобилей. В настоящее время запас хода аккумуляторной батареи рассчитывается по стандартным параметрам, а при наличии системы Pirelli Cyber Car бортовые электронные системы смогут получать более точные данные. Зная реальную массу транспортного средства, центральный блок управления автомобиля будет производить точный расчет оставшегося запаса хода до следующей подзарядки аккумуляторной батареи.

Кроме того, благодаря конкретной информации о степени износа шин, значительно облегчается обслуживание. В дополнение к этому система Cyber Car обеспечивает доступ к сервисам, которые можно настроить персонально под конкретные требования. Например, напоминания об очередной мойке автомобиля, техническая помощь на дороге и сервисное обслуживание.

Первые автомобили с установленной системой Cyber Car появятся на рынке в текущем году, поскольку многие автопроизводители уже далеко продвинулись в интеграции технологии Pirelli в свои собственные системы. Следующей эволюционной версией станет система Cyber Tyre: шина будущего, способная собирать еще больше данных о своей работе и передавать их бортовым электронным системам автомобиля с каждым оборотом колеса. Эта технология еще не продается, но она уже применяется на модели Ferrari FXXK: трековом гиперкаре с двигателем мощностью 1000 л.с., который предназначен для эксплуатации только на гоночных трассах.

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