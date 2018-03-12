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© Rimac Automobili

12 марта 2018 19:50

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Создатели хорватского гиперкара подшутили над разбившимся телеведущим

Небольшая хорватская компания Rimac прославилась после того, как знаменитый ведущий Ричард Хаммонд угодил в страшную аварию на автомобиле Rimac Concept_One. Та авария закончилась благополучно и даже стала поводом для добрых шуток, и сами хорваты не поленились этим воспользоваться.

Довольно жутко выглядящая авария произошла в ходе съемок одной из серий второго сезона шоу The Grand Tour, которое ведет знаменитое трио Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Они участвовали в соревновании по скоростному подъему на холм на время, Хаммонд управлял электрическим суперкаром Rimac Concept_One мощностью более 1 000 лошадиных сил.

Шоу Кларксона, Хаммонда и Мэя могут закрыть.

В одном из поворотов ведущий не справился с управлением, и суперкар на большой скорости вылетел с трассы в кювет, несколько раз перевернулся и загорелся. Хаммонд, к счастью, успел вовремя покинуть машину и в итоге отделался травмой колена, а вот суперкар выгорел полностью. Впоследствии этот эпизод не раз становился поводом для шуток над Хаммондом по ходу шоу, поскольку в активе ведущего есть теперь уже две серьезные аварии за рулем очень быстрых автомобилей, - до этого Ричард едва не погиб, разбившись на дрэгстере.

В рамках автосалона в Женеве компания Rimac Automobili представила новую модель, гиперкар Concept_Two, и хорваты не поленились спрятать в своем новом творении небольшое "пасхальное яйцо", отсылающее к аварии с Хаммондом. В салоне автомобиля размещен огнетушитель, закрепленный широким кожаным ремешком, на котором написано: "В случае подъема на холм воспользоваться для пожаротушения". Отреагировал ли Хаммонд на такой знак внимания со стороны Rimac Automobili, не сообщается, однако автомобильная общественность шутку уже оценила.

Как и текущая модель Concept_One, новый Rimac C_Two приводится в движение четырьмя электромоторами, по одному на колесо. Их суммарная отдача - 1914 л.с. и 2300 Нм. По крутящему моменту это вчетверо меньше, чем заявляет Tesla для своего 3-моторного родстера. Но в "Римаке" обнародовали более высокие показатели разгона. Так, для электрородстера Tesla заявлено время ускорения до 60 миль/час в 1,9 сек, тогда как у Rimac C_Two - 1,85 сек и "максималка" в 412 км/час (у Tesla заявлены "более 400 км/час"). 300 км/час хорватская машина набирает за 11,8 сек.

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