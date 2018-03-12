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© Подписчик АвтоВести

12 марта 2018 18:40

Новинки 669

Новый Volkswagen Touareg едет через всю Россию на собственную премьеру

Не так давно подписчик АвтоВестей прислал фотографии закамуфлированного Volkswagen Touareg нового поколения, который был замечен на улицах Санкт-Петербурга. И это была не случайная встреча в ходе дорожных испытаний: новый внедорожник своим ходом добирается до Пекина, где пройдет его презентация.

Презентация нового поколения Volkswagen Touareg состоится 23 марта в Пекине, и до места премьеры внедорожник нового поколения добирается своим ходом, превратив свое путешествие в один масштабный тизер. Автопроизводитель опубликовал пару роликов, которые кратко освещают маршрут движения автомобиля.

"Туарег" выехал из Братиславы, где налажена его сборка, и уже успел побывать в Санкт-Петербурге и Москве. Общая протяженность маршрута составляет 16 000 километров, путь автомобиля проходит по территории 11 стран.

Объявлены российские цены на новейший Volkswagen Teramont.

Премиальный внедорожник будет построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе моделей Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новый "Туарег" унаследует дизайн концепта VW T-Prime GTE и в целом станет более премиальным и технологичным, что позволит ему легко переманить часть покупателей Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Volvo XC90.

Моторная гамма VW Touareg будет состоять из 2- и 3-литровых турбомоторов семейства TSI и TDI, а также гибридной бензин-электрической версии GTE. Кстати, на видео от нашего подписчика нет шума от едущего кроссовера: скорее всего по Петербургу раскатывает именно гибрид GTE.

В России новый "Туарег" представят на августовском автосалоне в Москве. Его рублевый ценник, почти наверняка, вырастет вместе с уровнем отделки и оснащения. Тем более что в более бюджетной категории скоро будет представлен 7-местный кроссовер Volkswagen Terramont.

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