Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России

Согласно официальной статистике АЕБ, корейский седан Kia Rio в феврале оказался самой продаваемой моделью на российском рынке, разойдясь тиражом в 8 979 автомобилей. Lada Vesta опустилась на вторую строчку, но далеко от себя "корейца" не отпускает: в феврале реализовано 8 456 автомобилей.

Замыкает тройку лидеров Lada Granta, которая когда-то уверенно держалась на первом месте рейтинга. В феврале эту модель выбрал 6 681 покупатель. Следом за "Грантой" оказался кроссовер Hyundai Creta - модель в свое время очень уверенно стартовала на рынке, добралась до ТОП-10 самых популярных моделей и надежно закрепилась на верхних строчках рейтинга. Результат в феврале - 5 937 проданных машин.



Прежний постоянный претендент на место в тройке лучших, Hyundai Solaris, в феврале оказался только пятым: 4 600 проданных машин. По результатам продаж за первые два месяца 2018 года модели расположились в таком же порядке.



Также в десятке самых популярных моделей в России в феврале оказались Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Largus, Skoda Rapid и Lada 4x4. Примечательно, что другая модель "АвтоВАЗа", хэтчбек Lada Xray, в этом месяце выступила не очень удачно: если раньше "Иксрей" стабильно держался возле первой десятки и периодически в нее попадал, то в феврале оказался только девятнадцатым: 1 917 проданных машин, на 203 автомобиля меньше, чем в феврале прошлого года.