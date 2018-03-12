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© АвтоВАЗ

12 марта 2018 17:30

Автопром 896

Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России

Отечественный седан открыл год на первом месте в рейтинге самых продаваемых автомобилей России: корейскому Kia Rio не хватило буквально несколько десятков автомобилей до лидерства. В феврале две "народные" модели поменялись местами, но борьба между ними все еще идет "ноздря в ноздрю".

Согласно официальной статистике АЕБ, корейский седан Kia Rio в феврале оказался самой продаваемой моделью на российском рынке, разойдясь тиражом в 8 979 автомобилей. Lada Vesta опустилась на вторую строчку, но далеко от себя "корейца" не отпускает: в феврале реализовано 8 456 автомобилей.

Российский авторынок в феврале снова заметно вырос.

Замыкает тройку лидеров Lada Granta, которая когда-то уверенно держалась на первом месте рейтинга. В феврале эту модель выбрал 6 681 покупатель. Следом за "Грантой" оказался кроссовер Hyundai Creta - модель в свое время очень уверенно стартовала на рынке, добралась до ТОП-10 самых популярных моделей и надежно закрепилась на верхних строчках рейтинга. Результат в феврале - 5 937 проданных машин.

Прежний постоянный претендент на место в тройке лучших, Hyundai Solaris, в феврале оказался только пятым: 4 600 проданных машин. По результатам продаж за первые два месяца 2018 года модели расположились в таком же порядке.

Также в десятке самых популярных моделей в России в феврале оказались Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Largus, Skoda Rapid и Lada 4x4. Примечательно, что другая модель "АвтоВАЗа", хэтчбек Lada Xray, в этом месяце выступила не очень удачно: если раньше "Иксрей" стабильно держался возле первой десятки и периодически в нее попадал, то в феврале оказался только девятнадцатым: 1 917 проданных машин, на 203 автомобиля меньше, чем в феврале прошлого года.

 

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