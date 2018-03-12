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© АвтоВести

12 марта 2018 15:10

Аналитика 187

Российский авторынок в феврале снова заметно вырос

Аналитики АЕБ опубликовали статистику продаж на российском авторынке за последний месяц зимы. Рынок продолжает уверенный рост, и эксперты дают обнадеживающие прогнозы: положительная динамика сохранится, хоть и несколько замедлится из-за эффекта растущей базы.

Согласно статистике АЕБ, за февраль 2017 года в России было реализовано 133 177 автомобилей - это на 24,7% больше, чем в феврале 2017 года. Всего же за первые два месяца года продан уже 235 641 автомобиль.

Названы самые массовые внедорожники России.

"В феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие, раздвигая непрерывный ряд роста года к году до солидных 12 месяцев. Более чем 27% улучшение в первые 2 месяца – впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад. Двигаясь вперед, надо сказать, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в мартe прошлого года", - прокомментировал результаты председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Самая популярная марка в России в феврале - отечественная Lada: за месяц реализован 27 401 автомобиль, сразу на 37% больше, чем в феврале прошлого года. На втором месте - Kia: 17 795 проданных машин и рост 44%. Замыкает тройку лидеров Hyundai с результатом в 13 434 проданных автомобиля и ростом на 43% по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года. Тройка лидеров по результатам суммарных продаж за январь-февраль выглядит аналогично.

В десятку самых продаваемых автомобилей месяца также попали Renault, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda, Ford и ГАЗ. У всех десяти марок-бестселлеров продажи в феврале увеличились. В целом же наиболее заметный рост продаж (в процентном выражении)- у марок Mitsubishi (+97%), Honda (+132) и Ravon (+191%). В числе аутсайдеров месяца оказались, например, Volvo (-19%),УАЗ (-24%), Infiniti (-24%) и Lexus (-29%).

 

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