Российский авторынок в феврале снова заметно вырос

Согласно статистике АЕБ, за февраль 2017 года в России было реализовано 133 177 автомобилей - это на 24,7% больше, чем в феврале 2017 года. Всего же за первые два месяца года продан уже 235 641 автомобиль.

"В феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие, раздвигая непрерывный ряд роста года к году до солидных 12 месяцев. Более чем 27% улучшение в первые 2 месяца – впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад. Двигаясь вперед, надо сказать, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в мартe прошлого года", - прокомментировал результаты председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.



Самая популярная марка в России в феврале - отечественная Lada: за месяц реализован 27 401 автомобиль, сразу на 37% больше, чем в феврале прошлого года. На втором месте - Kia: 17 795 проданных машин и рост 44%. Замыкает тройку лидеров Hyundai с результатом в 13 434 проданных автомобиля и ростом на 43% по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года. Тройка лидеров по результатам суммарных продаж за январь-февраль выглядит аналогично.



В десятку самых продаваемых автомобилей месяца также попали Renault, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda, Ford и ГАЗ. У всех десяти марок-бестселлеров продажи в феврале увеличились. В целом же наиболее заметный рост продаж (в процентном выражении)- у марок Mitsubishi (+97%), Honda (+132) и Ravon (+191%). В числе аутсайдеров месяца оказались, например, Volvo (-19%),УАЗ (-24%), Infiniti (-24%) и Lexus (-29%).