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12 марта 2018 14:00

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Шоу The Grand Tour Джереми Кларксона могут закрыть

Знаменитая троица Top Gear, Кларксон, Хаммонд и Мэй, ушла с BBC на Amazon, в новое шоу под названием The Grand Tour, и уже вышло два вполне успешных сезона этой передачи. Однако контракт у ведущих прописан на три сезона, и уже появились слухи, что Amazon не намерен этот контракт продлевать.

Согласно сообщению, опубликованному в британской газете The Daily Mail, продюсеры телевизионной сети Amazon Prime не намерены продлевать шоу The Grand Tour на четвертый сезон: все ограничится тремя сезонами и 36 выпусками. Контракты ведущих Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя закончатся после завершения съемок третьего сезона, после чего ведущие и съемочная группа будут вынуждены искать работу в других проектах.

Открыта вакансия на место Джереми Кларксона, но россиян туда не пускают.

Более того, по сведениям таблоида, у самого Кларксона работа уже нашлась: харизматичного и скандально известного ведущего якобы уже пригласили вести шоу "Кто хочет стать миллионером". Поступали ли какие-либо предложения Хаммонду и Мэю, издание не сообщает.

Продюсер шоу Энди Уилман уклонился от конкретного комментария таблоиду, заявив лишь, что команда в данный момент "уделяет все свое внимание подготовке третьего сезона". Джереми Кларксон от комментариев отказался вовсе, однако впоследствии, отвечая одному из пользователей в социальной сети Twitter, написал, что верить публикациям The Daily Mail - просто смешно. Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй ситуацию тоже никак не прокомментировали.

Напомним, знаменитая троица покинула проект Top Gear из-за громкого конфликта, разгоревшегося между Джереми Кларксоном и одним из членов съемочной группы. Оставшихся без работы ведущих приютил Amazon, организовав шоу The Grand Tour с огромным бюджетом в 250 миллионов долларов. Вышло уже два сезона из подтвержденных трех. В первом сезоне ведущие путешествовали по всему миру, выходя в эфир из разных стран, а студия располагалась в огромной палатке. Во втором сезоне от идеи с передвижной студией отказались.
 

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