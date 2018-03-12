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© Volkswagen

12 марта 2018 12:26

Новинки 1977

Объявлены российские цены на новейший Volkswagen Teramont

Volkswagen объявил российские цены и комплектации на свой новый большой семейный кроссовер Volkswagen Teramont. Самая большая модель в семействе Volkswagen предложит семь посадочных мест, четыре комплектации и два мотора, а по цене приблизительно займет нишу уходящего поколения Touareg.

Volkswagen Teramont построен на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя, но заметно крупнее своих "братьев" по архитектуре: длина кузова составляет 5 036 мм, ширина 1 989 мм, дорожный просвет - 203 мм. В салоне - три ряда кресел, минимальный объем багажника составляет 330 литров, а если сложить кресла третьего ряда, то этот показатель вырастет до 871 литра. Максимальный объем багажника достигает 1 421 литр.

У Teramont в России будет два бензиновых мотора: 2-литровый мощностью 220 лошадиных сил и 3,6-литровый рядно-смещенный VR6 мощностью 280 л.с.. Оба мотора работают с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода 4Motion.

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За базовую комплектацию Teramont под названием Origin просят 2 799 000 рублей. В этом исполнении автомобиль предложат только с базовым 220-сильным двигателем, зато сама комплектация весьма богатая: в нее входят электропривод и подогрев зеркал, динамический автокорректор фар, электроподогрев передних сидений, мультимедийка с 8-дюймовым дисплеем, голосовым управлением и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, круиз-контроль, выбор режима контроля вождения 4MOTION Active Control, трехзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром и ассистент движения на подъеме/спуске. Ассистенты безопасности, доступные по умолчанию, включают электронную систему курсовой устойчивости (ESP), ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), антипробуксовочную систему (ASR) и систему регулировки тягового момента двигателя (EDTC).

 

Следом идет исполнение Respect, которое дополняет "базу" противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными LED-лампами в передних дверях, датчиком дождя, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access. Эта версия доступна уже как с базовым двигателем, так и с более мощным VR6. Цена на модель с двигателем 220 л.с. составляет 2.999.000 рублей, с двигателем 280 л.с. – 3.199.000 рублей.

 

Следующая комплектация Status расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, электрорегулируемых передних сидений (водительское сиденье обладает памятью электрорегулировок), адаптивного круиз-контроля, а также системы контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking. Также автомобиль в данной комплектации оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display и навигационной системой Discover Media. Стоимость – 3.279.000 рублей и 3.479.000 рублей за версии с двигателем 220 л.с. и 280 л.с. соответственно.

Наконец, топовое исполнение - это версия Exclusive. В этой комплектации Teramont оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтами-секретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом Light Assist, электроподогревом передних и боковых задних сидений, парковочным автопилотом Park Assist, системой кругового обзора Area View, а также ассистентом движения по полосе Lane Assist. Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna. Цена на Teramont Exclusive 220 л.с. – 3.579.000 рублей, 280 л.с. – 3.779.000 рублей.

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