В России начались продажи экстравагантного кроссовера от Citroen

Citroen C3 Aircross будет продаваться в России в трех комплектациях. Базовая версия Live включает в себя передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, передние и задние боковые шторки безопасности, ABS, ESP, зеркала с электроприводом и подогревом, а также кондиционер, двухуровневый пол багажника и начальную аудиосистему с USB-портом и Bluetooth.

В средней комплектации Feel появляется пакет Winter с подогревом передних сидений и противотуманками, климат-контролем, медиасистемой с 7-дюймовым тачскрином, кожаной отделкой руля и рейлингами на крыше. Наконец, топовая версия Shine располагает легкосплавными 16-дюймовыми дисками, головным устройством с навигацией и поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, задними парковочными датчиками, системой Grip Control с 5 режимами движения (снег, грязь, песок, стандарт и ESP OFF), датчиком дождя и подогревом руля.



Для экстравагантного кроссовера будут доступны три мотора: бензиновые 1Ю2-литровые PureTech мощностью 82 и 110 л.с. и дизель 1,6 HDi мощностью 92 л.с.. Базовый двигатель работает только в паре с механикой и доступен только в базовой версии Live -с ним C3 Aircross обойдется в 1 069 000 рублей.



Дизельный вариант тоже возможен только с механической коробкой передач: дизельный Aircross в базовой версии оценен в 1 177 000 рублей, в средней комплектации Feel - в 1 242 000 рублей а в топовой Shine - в 1 317 000 рублей.



Наконец, самый мощный 110-сильный бензиновый мотор 1,2 PureTech работает в связке только с шестиступенчатым автоматом. Автомобиль с таким двигателем в базовой версии обойдется в 1 242 000 рублей, в средней - в 1 307 000 рублей, а в топовой - в 1 382 000 рублей.



В числе опций - пакет Safety, куда входят система экстренного торможения, система автоматического переключения режима дальнего света фар, система контроля внимания и концентрации водителя, система распознавания дорожных знаков об ограничениях скорости, а также ассистент движения по полосе.



Кроме того, за доплату предлагаются панорамная крыша, боковые солнцезащитные шторки, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, камера заднего вида, бесключевой доступ и четыре варианта отделки салона вдобавок к основному: с тканевой обивкой Metropolitan Grey/Urban Red и комбинированной Hype Mistral/Hype Colorado.



Вообще индивидуализация - основной конек нового C3 Aircross. Кроссовер доступен в восьми цветах кузова, с четырьмя цветами крыши и еще четырьмя пакетами окраски Color Pack. В общей сложности можно скомбинировать аж 90 различных цветовых вариаций кузова. Компания Citroen отдельно акцентирует на практичности нового паркетника, который располагает одним из самых просторных багажников: его объем варьируется от 410 до 520 литров при максимально сдвинутых вперед сиденьях заднего ряда.