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© Motor1.com, Carpix

12 марта 2018 16:20

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В сети появились шпинские снимки обновленной BMW 7-Series

Фотошпионы засекли на дорожных испытаниях обновленную версию флагманского седана BMW 7-Series - посвежевшая "семерка" будет готова к 2020 модельному году. Помимо небольших изменений во внешности, которые подгонят седан под новые визуальные стандарты марки, 7-Series станет и чуть более цифровым.

Шпионские снимки оказались в распоряжении изданий Motor1 и Carpix. На фотографиях вполне четко можно разглядеть обновленный салон баварского флагмана, главным изменением в котором явно станет приборная панель: она окончательно лишилась всех атрибутов аналоговой приборки и стала полностью цифровой, так что обновленная "семерка" возьмет равнение на конкурентов в лице Audi A8 и Mercedes-Benz S-class, которые уже перешли на полностью цифровые приборные панели. В остальном каких-либо значительных изменений салон, очевидно, не получит.

Компания BMW возродила культовую "восьмерку" в новом кузове.

Не обойдется и без небольшой подтяжки внешности, о чем красноречиво говорит камуфляж на передней и кормовой частях кузова. Судя по некоторым деталям, которые все-таки просматриваются под камуфляжной пленкой, 7-Series получит еще более крупные фирменные ноздри - совсем как у новейшего флагманского кроссовера BMW X7, который будет представлен в этом году. Кроме того, изменится форма бамперов и незначительные изменения претерпит световая архитектура оптики. Сзади появятся светодиодные фонари нового дизайна.

Согласно появлявшимся ранее слухам, после рестайлинга с европейского рынка исчезнет топовая модификация M760i с двигателем V12, хотя у автомобиля на снимках виден шильдик именно этой версии. Остальные версии седана получат небольшую модернизацию и станут чуть мощнее и экологичнее.

По предварительным данным, производство обновленной "семерки" начнется в марте 2019 года, а сам автомобиль выйдет на рынок к 2020 модельному году.


 

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