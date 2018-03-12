В сети появились шпинские снимки обновленной BMW 7-Series

Шпионские снимки оказались в распоряжении изданий Motor1 и Carpix. На фотографиях вполне четко можно разглядеть обновленный салон баварского флагмана, главным изменением в котором явно станет приборная панель: она окончательно лишилась всех атрибутов аналоговой приборки и стала полностью цифровой, так что обновленная "семерка" возьмет равнение на конкурентов в лице Audi A8 и Mercedes-Benz S-class, которые уже перешли на полностью цифровые приборные панели. В остальном каких-либо значительных изменений салон, очевидно, не получит.

Не обойдется и без небольшой подтяжки внешности, о чем красноречиво говорит камуфляж на передней и кормовой частях кузова. Судя по некоторым деталям, которые все-таки просматриваются под камуфляжной пленкой, 7-Series получит еще более крупные фирменные ноздри - совсем как у новейшего флагманского кроссовера BMW X7, который будет представлен в этом году. Кроме того, изменится форма бамперов и незначительные изменения претерпит световая архитектура оптики. Сзади появятся светодиодные фонари нового дизайна.



Согласно появлявшимся ранее слухам, после рестайлинга с европейского рынка исчезнет топовая модификация M760i с двигателем V12, хотя у автомобиля на снимках виден шильдик именно этой версии. Остальные версии седана получат небольшую модернизацию и станут чуть мощнее и экологичнее.



По предварительным данным, производство обновленной "семерки" начнется в марте 2019 года, а сам автомобиль выйдет на рынок к 2020 модельному году.



