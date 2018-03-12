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© АвтоВести

12 марта 2018 11:07

Автопром 17

Mitsubishi планирует выпустить еще один кроссовер

Компания Mitsubishi - теперь член альянса Renault-Nissan, и доставшиеся в качестве "приданого" технологии и разработки японцы решили не откладывать в долгий ящик: появились новости о том, что компания задумала выпустить еще один кроссовер (и в зарубежных СМИ сразу замелькало культовое имя Montero).

Пока что, разумеется, никакой конкретной информации о грядущей новинке нет, однако о разработке очередного кроссовера изданию CarBuzz рассказал Цунесиро Кунимото, вице-президент компании, возглавляющий подразделение дизайна марки. По его словам, благодаря входу в альянс, компании теперь "есть, из чего выбирать", а сам бренд Mitsubishi продолжит развиваться.

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В качестве референса, по которому, возможно, имеет смысл судить о новом кроссовере, Кунимото привел раллийный "дакаровский" Mitsubishi Pajero. Как предполагает издание Motor1, речь идет о новом поколении внедорожника Montero/Pajero, которому уже давно пора обновиться. Четвертая генерация легендарного внедорожника вышла еще в 2006 году, и с тех пор не раз появлялась информация, что это будет последнее поколение модели.

Тем не менее, слияние с Renault-Nissan и доступ к платформам, агрегатам и разработкам альянса вполне мог повлиять на планы компании. Весьма вероятно, что будущий кроссовер станет близким родственником одной из моделей Nissan, однако пока что рано говорить даже о том, каких размеров будет автомобиль и какую нишу на рынке он займет.

Кунимото отметил только две вещи: работа над новым кроссовером уже ведется, а в семействе его модификаций вполне может появиться гибридная версия - если анализ рынка ближе к дебюту новинки покажет, что такая модификация будет востребована.   

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