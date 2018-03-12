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© Lexus

12 марта 2018 09:58

Автопром 92

Компания Lexus не будет отказываться от седанов и гибридов

Экспозиция Женевского автосалона соответствовала современным веяниям: буквально каждый первый автомобиль был либо электрическим, либо кроссовером, либо оснащался автопилотом. Но в Lexus уверены, что привычные технические решения еще рано списывать со счетов, а сегмент седанов живет и здравствует.

Сегмент кроссоверов действительно растет и набирает популярность, однако это не значит, что в обозримом будущем автомобили в кузове седан перестанут быть актуальными, считает Джон Томсон, директор департамента по продажам и маркетингу Lexus в России. Как он пояснил в интервью АвтоВестям в ходе автосалона в Женеве, седаны марки имеют весьма внушительную долю продаж как в мире, так, в частности, и в России (у нас продаются модели ES, GS F и флагманский LS).

Нет нужды торопиться и с внедрением другого тренда - глобальной электрификации модельного ряда, на которую уже нацелился ряд автопроизводителей. В ближайшем будущем Lexus продолжит использовать гибридные силовые установки на своих автомобилях, а полностью электрических моделей пока ждать не стоит.

В России начались продажи нового семиместного Lexus.

А вот системы автономного управления на моделях Lexus должны появиться во вполне обозримом будущем - в начале следующего десятилетия. Испытания автономных модификаций ряда моделей Lexus и Toyota уже ведутся, а ранее уже стало известно, что свои успехи в разработке беспилотников концерн планирует продемонстрировать на Олимпийских играх 2020 года. Они состоятся в Токио и пройдут в японской столице впервые с 1964 года.

Главной премьерой на стенде Lexus в Женеве стал новый компактный кроссовер UX, который будет конкурировать с моделями Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Audi Q3. Lexus UX создан на полностью новой глобальной платформе GA-C (ее же делят Toyota Prius, C-HR, Auris, Corollla и Avensis), которую Lexus использует впервые.

Моторная гамма пока состоит из двух вариантов. У UX 200 новый двухлитровый бензиновый двигатель в 168 л.с., который впервые для Lexus сочетается с вариатором. Версия UX 250h - это подзаряжаемый бензо-электрический гибрид мощностью 178 л.с. с полным приводом (заднюю ось крутит электромотор, который подключается при проскальзывании задних колес на скорости до 70 км/ч) и вариатором. 

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