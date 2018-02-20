Audi представила в Женеве новую A6

зменение габаритов кузова в случае с новой Audi A6 - простая формальность. Седан стал всего на 12 миллиметров шире (1 866 мм), на 7 миллиметров длиннее (до 4 939 мм) и на 2 миллиметра выше (1457 мм). Колесная база увеличилась на 12 миллиметров (до 2 924 миллиметров). Внешность Audi A6 привели в соответствие с новыми дизайнерскими стандартами марки, а на бортах кузова над крыльями появились выраженные "ребра".

Интерьер изменился гораздо радикальнее, став куда более цифровым. Цифровым арсеналом с A6 поделилась новая A7 - речь идет о системе MMI с центральным дисплеем диагональю 10,1 дюйма, под которым расположился еще один 8,6-дюймовый сенсорный дисплей для управления бортовыми системами. Разумеется, не обошлось и без полностью цифровой приборной панели.



Достался Audi A6 и комплекс водительских ассистентов-автопилотов: седан получил целый набор радаров, камер и лазеров, которые позволяют ему самостоятельно парковаться и заезжать в гараж - не говоря уже о наличии таких опциональных функций, как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и так далее.

В списке опций для новой "а-шестой" заявлены матричные фары HD Matrix LED, четырехзонный климат-контроль, массаж и вентиляция кресел, проекционный дисплей, а по технической части за дополнительную плату предложат полноуправляемое шасси.



Кстати, о технике. Седан получил доработанную подвеску с большой долей алюминиевых деталей, самих вариантов подвесок предусмотрено четыре: базовая пружинная, спортивная, адаптивная с амортизаторами изменяемой жесткости и полностью пневматическая.



По моторам, в свете недавних премьер Audi A8 и A7, сюрпризов нет. Официально представлены пока что две модификации, бензиновая и дизельная, обе дополнены "мягким" гибридом с отдельной энергосистемой на 48 вольт со стартер-генератором.

Дизельный A6 50 TDI оснащается 3-литровым мотором TDI с 286 л.с. мощности и 620 Нм крутящего момента. Такая версия оснащается восьмиступенчатым автоматом и постоянным полным приводом, опционально доступен активный задний дифференциал. Бензиновая версия 55 TFSI получила 3-литровый V6 мощностью 340 л.с. с крутящим моментом 500 Нм. Она работает с семиступенчатым автоматом и системой полного привода quattro. 2-литровые Audi A6 будут представлены позже.



Продажи новой Audi A6 в Германии начнутся в июне этого года, базовая цена составит 58 050 евро. Сроки запуска в России станут известны позже.