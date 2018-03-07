Обновленный Mercedes-Maybach S-Class научили проецировать картинки на дорогу

На обновленном "Майбахе" состоялась мировая премьера новой системы головного освещения Digital Light, которая представляет собой еще и проектор символов на дорогу. Каждая "цифровая" фара, как сообщает производитель, имеет разрешение в миллион пикселей и в нее встроен чип, работающий с более чем миллионом микрорефлекторов.

Камеры и радары автомобиля обнаруживают других участников дорожного движения и объекты вокруг, оценивают дистанцию до них, блок управления одновременно определяет местоположение автомобиля по навигатору - и после этого электронный "мозг" дает команду на коррекцию пучка света, чтобы не ослеплять других водителей.

Но главное, что фары проецируют на дорогу символы-подсказки. Например, при проезде участка дорожного ремонта фары проецируют на полосу два световых следа по ширине автомобиля, помогая водителю с ориентацией. Если же радары засекли пешехода в опасной зоне рядом с дорогой, на ней появляется стрелка, указывающая на человека. Предупреждающий символ также "транслируется" на дорогу, если автомобиль сходит с полосы. Кроме этого, фары могут проецировать на дорогу символы скорости, поворота, угрозы столковений, знак строительной зоны, предупреждения от системы контроля "слепых" зон или символ снежинки, означающий скользкую дорогу.

С одной стороны это удобно: подсказки перед глазами, не надо отвлекаться от дороги на эти же символы на панели приборов. Но как все это работает в дождь или на снегу - вопрос хороший. Кроме того, на такие проекции на дороге могут отвлекаться и другие водители. Поэтому пока компания будет ставить такие фары на небольшое количество машин.

Что до самого автомобиля, то роскошный Maybach S-Class после обновления получил новую решетку радиатора с вертикальными прутьями вместо привычных горизонтальных - так его будет легче отличить от "обычного" и не так богато оснащенного S-Class. Плюс новые колесные диски на 20 дюймов, измененные бамперы и новые варианты окраски кузова, включая 2-цветный колер и многослойный лак ручной полировки.

Обновленный флагман также стал длиннее на 254 мм и теперь предлагает больше места для задних пассажиров. В салоне - расширенный выбор отделочных материалов и их цвета, кожа Nappa с прострочкой медными, серебряными или золотыми нитями, более эффектная фоновая подсветка задней части салона.

Maybach S-Class предложат с двумя силовыми агрегатами. Базовый заднеприводный S 560 имеет под капотом 4-литровый V8 с турбонаддувом (469 л.с. и 700 Нм) и разгоняется до 100 км/час за 4,9 сек. Полноприводный S 560 4Matic с тем же мотором делает это за те же 4,9 сек. Топовая заднеприводная версия S 650 оснащена 6-литровым наддувным V12 (630 л.с. и 1000 Нм), который позволяет разогнаться до 100 км/час за 4,7 сек.

Продажи начнутся в апреле. Разумеется, появится новый флагман и в России, которая входит в тройку основных рынков сбыта для Maybach, наряду с Китаем и США. В России дорестайлинговый "Майбах" сейчас стоит от 8 700 000 рублей, но обновленный вариант наверняка подорожает.