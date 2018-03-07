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© Kia

7 марта 2018 10:15

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Kia раскрыла внешность нового поколения роскошного седана Quoris

Начало года для компании Kia выдалось весьма урожайным на новые модели. Вслед за массовыми Ceed и Cerato корейцы анонсировали скорый выход флагманского седана Quoris второго поколения. Вслед за тизером компания выпустила дизайнерский скетч, который раскрывает внешность грядущей новинки.

Компания Kia распространила официальные дизайнерские эскизы, на котором изображен седан представительского класса К900 второго поколения. На российском рынке люксовая модель продается под названием Quoris. За втором поколением флагмана корейской марки должен сохраниться статус более доступной альтернативой седанам Mercedes-Benz S-Класса, BMW 7 серии и Audi А8.

Стартовали российские продажи самой быстрой модели Kia...

Мировая премьера может пройти на весеннем автосалоне в Нью-Йорке. Производитель пообещал, что в отдельных странах (США, Корея, Китай) новейший Quoris должен поступить в продажу уже во втором квартале 2018 года. По идее, Россия тоже входит в число приоритетных рынков для этой модели, однако местное представительство Kia сроки выхода "Квориса" пока не сообщает.

Текущее поколение Kia Quoris продается в России по цене от 2 717 900 до 3 829 900 рублей.

Технические подробности о К900/Quoris пока не разглашаются. Можно предположить, что большой седан построен на платформе родственного флагмана Genesis G90 и получит аналогичные силовые агрегаты - атмосферники 3,8 л V6 и 5,0 л V8, а также свежий турбомотор 3,3 л. Поклонникам модели стоит ожидать достойное стандартное оснащение и внушительный список дополнительных опций.

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