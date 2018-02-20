SsangYong привез в Швейцарию новый грузовичок

Автомобиль по аналогии с другими пикапами этой марки получит название SsangYong Rexton Sports. Внешность новинки оказалась довольно органичной. Кабина пикапа фактически копирует пассажирскую часть кузова G4 Rexton, а грузовой отсек вписан на удивление умело - на боковинах сохранились даже характерные плечевые выштамповки.

Кстати, Rexton Sports будет предлагаться с двумя вариантами грузовой площадки: в зависимости от ее размера длина кузова варьируется от 5 до 5,4 м.

Что касается моторной гаммы, то новый SsangYong Rexton Sports получит "рекстоновский" дизель объемом 2,2 л отдачей 178 л.с. и 420 Нм. (На азиатских рынках пикап может получить 2-литровый бензиновый турбомотор в паре с 6-ступенчатой МКПП).

В базовых версиях дизельных пикап будет оснащаться задним приводом, а за доплату предложат полноприводную трансмиссию part-time с жесткой блокировкой передней оси (без межосевого дифференицала). Коробка - 7-ступенчатый автомат от Mercedes-Benz.

Очевидно, что на европейских и азиатских рынках новый Rexton Sports дебютирует в самое ближайшее время, а вот доберется ли когда-нибудь до России, пока неизвестно. Прежде у нас должны открыть продажи обычного внедороджника Rexton нового 4-го поколения. А этот автомобиль приедет на наш рынок не раньше 2018-2019 года.