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© Андрей Шульдешов, АвтоВести
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Новый электрокар Rimac оказался быстрее Tesla Roadster

Анонсированный недавно новый родстер Tesla буквально ошарашил заявленными фантастическими характеристиками: 10 000 Нм крутящего момента и разгон до 60 миль/час за 1,9 секунды. Но хорватский проект Rimac привез в Женеву новый прототип, который, как обещают создатели, еще быстрее.

Электрический гиперкар Rimac C_Two - это даже не концепт, а фактически предсерийный вариант, проходящий финальные доводочные тесты. Но уже заявленные характеристики впечатляют.

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Как и текущая модель Concept One, новый Rimac C_Two приводится четырьмя электромоторами, по одному на колесо. Их суммарная отдача - 1914 л.с. и 2300 Нм. По крутящему моменту это вчетверо меньше, чем заявляет Tesla для своего 3-моторного родстера.

Но в "Римаке" обнародовали более высокие показатели разгона. Так, для электрородстера Tesla заявлено время ускорения до 60 миль/час в 1,9 сек, тогда как у Rimac C_Two - 1,85 сек и "максималка" в 412 км/час (у Tesla заявлены "более 400 км/час"). 300 км/час хорватская машина набирает за 11,8 сек.

А вот по дальности хода Rimac C_Two уступает: его батарея на 120 кВт/час дает пробег в 650 км, тогда как "Тесла" заявляет для родстера аккумулятор на 200 кВт/час и дальнобойность в 1000 км. Зато батарею "Римка" можно будет зарядить с нуля до 80% всего за 30 минут.

Хорваты также заявляют, что их гиперкар проезжает в "боевом" режиме два полных круга Нюрбургринга без проблем с температурой. Кстати, в машине в общей сложности 7 систем охлаждения. А бортовую систему можно загрузить карты гоночных треков, и автоматика будет подсказывать траектории поворотов.

В оснащение также входят адаптивный круиз-контроль, активные аэродинамические элементы, контроль полосы - и автопилот 4 уровня вместе с системой распознавания лица владельца, позволяющей обойтись без ключа. 

Старт производста Rimac C_Two намечен на этот год. Но компания выпустит всего 150 таких машин. Примерная цена - 1,5 млн евро.

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