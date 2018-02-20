Mercedes-AMG сделал свой ответ Porsche Panamera

Самым свирепым будет Mercedes‑AMG GT 63 S 4Matic+, чей 4-литровый битурбовый V8 развивает 639 л.с. и 900 Нм при 2500-4500 об/мин. С ним разгон до 100 км/час занимает всего 3,2 сек, а максималка составляет 315 км/час.

Более скромный Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ выдает 585 л.с. и 800 Нм. Ускорение до первой "сотни" занимает 3,4 сек, максимальная скорость - 310 км/час.

Салон может быть на 4 или 5 мест.

Обе версии с моторами V8 имеют полный привод с подключаемыми муфтой передними колесами. Но только у топовой версии есть режим дрифта, когда вся тяга уходит на заднюю ось. Коробка - 9-ступенчатый автоматический агрегат AMG Speedshift MCT 9G с "мокрым" сцеплением.

Кроме того, модификации V8 имеют полноуправляемое шасси: до 100 км/ч задние колеса поворачиваются под небольшим углом в противоположную сторону к передним, после 100 - в том же направлении, что и передние, повышая устойчивость в поворотах. На это также работает активная аэродинамика и задний "самоблок".

Будет и "мягкий" гибрид Mercedes-AMG GT 53 4Matic+. У него 3-литровая бензиновая рядная "шестерка" в 435 л.с. в паре с 22-сильным электромотором, который помогает на разгоне. У такой версии разгон до 100 км/час занимает 4,5 сек, а максималка доходит до 285 км/час. Мотор сочетается с 9-ступенчатым автоматом с привычным гидротрансформатором.

Мировые продажи новинки стартуют в следующем году. Появление в России тоже вполне ожидаемо.