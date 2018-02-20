Концепт Le Fil Rouge - будущее дизайна Hyundai

Эта самая тема "чувственной спортивности" будет применена во всех будущих моделях Hyundai – от седанов до кроссоверов и внедорожников, заявляют в компании.

"Концепт Le Fil Rouge (Красная нить) – это современное прочтение ДНК всего дизайна марки Hyundai, начиная с представленного в 1974 году исторического Hyundai Coupe Concept, - рассказывает Исполнительный вице-президент и руководитель Дизайн-центра Hyundai Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke). – Взяв за основу нашу долгую историю формирования выразительного и спортивного характера автомобилей, мы откроем новую эру в дизайне Hyundai".

Двухпоточная система вентиляции концепт-кара направляет потоки воздуха над изогнутой поверхностью, формируемой "тоннельной" архитектурой. В отделке повсеместно и в значительных количествах использована ревитализированная древесина и высокотехнологичная ткань.

Перед водителем расположен панорамный "всплывающий" дисплей, имеющий обратную тактильную связь. С его помощью осуществляется интуитивно понятное управление настройками микроклимата и другими настройками автомобиля.