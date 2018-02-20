Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
157673
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
242968
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
144006
© Volkswagen
Новинки

Volkswagen представил концепт без руля и педалей

В рамках автосалона в Женеве Volkswagen представил полностью автономный полноприводный электрический концепт I.D. Vizzion. Автомобиль лишен руля и педалей, по запасу хода может конкурировать с Tesla Model S, а в будущем может превратиться в наследника модели "Фаэтон".

Несмотря на тип кузова, седан обладает практически однообъемной компоновкой с отсутсвующими центральными В-стойками и задними дверями, которые распахиваются против движения. Длина электрмобиля - 5 110 мм, внутри - четыре индивидуальных кресла, а в отделке салона используются натуральное дерево и кожа.

 

Традиционных органов управления вроде руля, щитка приборов и педального блока у I.D. Vizzion нет вообще, поскольку концепт следует идеологии полностью автономного управления 5 уровня.

Новый Touareg "засветился" в Санкт-Петербурге...

И водитель здесь - не тот кто рулит, а кто прокладывает маршрут в навигационной системе. Основное управление различным функционалом реализовано с помощью искуственного интеллекта, голосовых команд и жестов. В качестве вспомогательного варианта выбора функций - "шайба" и пара кнопок между передними креслами.

При этом вместо "живых" дисплеев тут виртуальный экран, который проецируется перед водителем и пассажиром, а еще автоматика подстраивается под седоков, запоминая их предпочтения по настройкам сидений и климат-контроля. А если выбрать в бортовой электронике режим Relax, к примеру, то из-под сидений откидываются подставки для ног, включаются расслабляющая музыка и освещение.  

Причем, проехать в автономном режиме теоретически получится достаточно далеко, поскольку заявленный запас хода у I.D. Vizzion составляет адекватные 664 км на батарее в 111кВт/час, если активно пользоваться системой рекуперации энергии. Переднюю ось крутит электродвигатель в 101 л.с., заднюю - 201-сильный мотор. В сумме моторы выдают 302 л.с. и разгоняют машину до 100 км/час за 6,3 сек. Максимальная скорость - 180 км/ч. 

В компании заявляют, что I.D. Vizzion, возможно, воплотится в серийный вариант примерно к 2030 году. Но еще раньше его решения по дизайну может получить наследник флагмана Phaeton, который ожидается к 2022 году. Все предыдущие модели-прототипы линейки "Ай Ди" немцы тоже собираются поставить на серийный конвейер. Первенцем в 2020 году станет электрохэтчбек I.D., а вслед за ним на дороги общего пользования выйдут минивэн I.D. Buzz и кроссовер I.D. Crozz. Всего же к 2025 году "фольсвагеновцы" собираются выпускать сразу 20 товарных электрических моделей.

Фотогалерея 33 фото

Автопром

В Европе назвали "Автомобиль года"

Новинки

Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!

Обновленный пикап Fiat Fullback сможет без преград ездить по всей Москве Так называемый "грузовой каркас" серьезно ограничивает въезд на десятки московских улиц для грузовиков полной массой более 2,5 т. Касается этот запрет и легковых пикапов, многие из которых ради снижения транспортного налога регистрируются в ГИБДД как грузовики. Но пикап Fiat Fullback 2018 года сможет легально обходить это ограничение.
Стартовали российские продажи самой быстрой модели Kia Имиджевый фастбек Kia Stinger собирается потеснить представителей немецкого премиума - и не только за счет динамики или яркой внешности, но и сравнительно демократичных цен. Живые автомобили уже поступили в продажу.
Jeep показал интерьер нового 7-местного кроссовера Ранее компания Jeep, не дожидаясь автосалона в Пекине, заранее рассекретил внешность своего нового 7-местного кроссовера Grand Wagoneer, который стартует в Китае. Но тогда в коротком ролике машину показали только снаружи. Теперь подоспели и фотографии салона.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера