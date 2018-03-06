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© Car of the year

6 марта 2018 09:58

Автопром 2294

В Европе назвали "Автомобиль года"

На автосалоне в Женеве названы победители конкурса "Автомобиль года-2018" для европейского рынка. И победитель стал неожиданностью.

В Европе этот конкурс проводится с 1964 года, но впервые его выигрывает Volvo. Компактный кроссовер ХС40 взял первое место, набрав сразу 325 баллов от жюри, куда входят 60 журналистов из 23 стран, включая двух представителей России.

Volvo XC40

Второе место - у Seat Ibiza, которая получила 242 балла. Новая "пятерка" BMW смогла стать только третьей, получив 226 голосов.

Seat Ibiza

Cроки начала продаж в России нового Volvo XC40...

Сразу за ней - новый лифтбек Kia Stinger (204 балла), пятым стал Citroen C3 Aircross (171 голос), седан Audi A8 (169) и кроссовер Alfa Romeo Stelvio (163).

Сегодня в Женеве также объявят тройку финалистов конкурса "Всемирный автомобиль года". 

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