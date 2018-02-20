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© Mercedes-AMG
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Mercedes-AMG "прокачал" версию C43

К автосалону в Женеве, который открывается для прессы уже 6 марта, отделение Mercedes-AMG подготовило рестайлинг "заряженного" универсала и седана С43 4Matic. Но основные изменения произошли под капотом: мотор стал мощнее.

Снаружи рестайлинговые седаны и универсалы Mercedes-AMG C43 4Matic отличаются новыми, более развитыми бамперами, решеткой радиатора с матовой сдвоенной поперечиной, сдвоенными круглыми выхлопными патрубками, измененному кормовому диффузору и другим колесным дискам с уменьшенным аэродинамическим сопротивлением. В базе - колеса 225/45 R18 спереди и 245/40 R18 сзади, за доплату -  225/40 R19 спереди и 255/35 R19 сзади.

Обновленные С43 4Matic получили модернизированный 3-литровый бензиновый V6 с двумя турбокомпрессорами. Сами турбины стали более крупными (пиковое давление наддува 1,1 бара) и дали прибавку в 23 "лошади", до 390 л.с. Крутящий момент остался на уровне 520 Нм при 2500-5000 об/мин (было2000–4200 об/мин). 

Двигатель сочетается с 9-ступенчатой АКПП AMG Speedshift TCT 9G и полным приводом 4Matic с делением тяги 31:69 в пользу задней оси. Седан тратит на разгон до 100 км/час 4,7 сек, универсал - 4,8 сек. Максимальная скорость у обоих ограничена на уровне 250 км/час. Настройки электроники имеют режимы Comfort, Sport, Sport и Individual. Но вместе с рестайлингом внедрили и новый режим Slippery для скользких дорог. Адаптивные амортизаторы - уже в базовом оснащении.

В салоне - новый спортивный руль с сенсорными клавишами на спицах, вставки из дерева (дуб или орех) с открытыми порами, а также спортивные кресла AMG Performance, которые впервые на этой модели получили не только подогрев, но и вентиляцию. За доплату есть цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с монитором в 10,2 дюйма.

Бортовой компьютер может показывать массу специфических параметров вроде  температуры масла в двигателе и трансмиссии, давление наддува и величина крутящего момента, настроек подвески, выхлопа и полного привода. Также есть датчик продольных и поперечных перегрузок, а также ручной секундомер и счетчик быстрых и медленных кругов на треке. Более того, есть опционная функция AMG Track Pace, которая позволяет записывать деталью телеметрию прохождения круга на треке и потом анализировать ее.

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