Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
190161
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
143966
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
263553
© Great Wall

5 марта 2018 18:07

Новинки 1890

В России начались продажи еще одного рамного китайского внедорожника

Дилеры компании "Чайна Автомаркет" начали прием заказов на рамный внедорожник DW Hower H5, который отличается от "младшего" Н3 более богатым оснащением. Первые машины поступят в автосалоны 9 марта. Известны и цены новинки.

Как и DW Hower H3, рамная версия Н5 оснащается бензиновым турбодвигателем Mitsubishi 4G63S4T объемом 2 литра (150 л.с., 250 Нм), 6-ступенчатой "механикой", жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздатке фирмы Borg Warner (ее передаточное число 2,48).

В Россию приедут еще два китайских "Ховера"...

Но есть у Н5 и свои отличия. Так, слегка подросшая габаритная высота модели (1775 против 1745 мм у DW Hower H3) и увеличенный клиренс являются следствием установки более крупных колес диаметром 18 дюймов с шинами размерности 235/65 R18. За счет иного дизайна бамперов у DW Hower H5 также улучшились углы въезда и съезда.

За безопасность отвечают ЭРА-ГЛОНАСС и система стабилизации ESC фирмы Bosch 9-го поколения (для Н3 не предлагается), есть ассистент при старте в гору HAC (Hill-start Assist Control) и помощи при спуске HDC (Hill Descent Control), плюс датчики парковки в заднем бампере.

В комплектациях "Сити" (1 219 000 рублей) и "Комфорт" (1 349 000 рублей) салон отделан эко-кожей, в то время как DW Hower H5 "Люкс" (1 499 000 рублей) получил полностью кожаную обивку. Изменился дизайн приборной панели, появилась модернизированная медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов, и новый четырехспицевый мультируль с полированными вставками. Помимо этого, установлена розетка на 220В.

Среди отличий топовой версии "Люкс" - семь подушек безопасности, включая боковые шторки водителя и пассажира, а также коленную подушку для водителя. Добавлен электропривод водительского сиденья с регулировкой по высоте и мультимедийная система с 6-ю динамиками. В заднем мосту установлен дифференциал повышенного трения.

Для сравнения, цены на DW Hower H3 составляют 990 000 (задний привод), 1 239 000 и 1 319 000 рублей за комплектации "Сити", "Комфорт" и "Люкс" соответственно. Все машины выпускаются на заводе "Ставрополь Авто" в городе Михайловск.

Фотогалерея 5 фото

Аналитика

Меньше ездить, реже чиниться: автовладельцы рассказали, на чем экономят в кризис

Новинки

Mercedes-AMG "прокачал" версию C43

Обновленный пикап Fiat Fullback сможет без преград ездить по всей Москве Так называемый "грузовой каркас" серьезно ограничивает въезд на десятки московских улиц для грузовиков полной массой более 2,5 т. Касается этот запрет и легковых пикапов, многие из которых ради снижения транспортного налога регистрируются в ГИБДД как грузовики. Но пикап Fiat Fullback 2018 года сможет легально обходить это ограничение.
Стартовали российские продажи самой быстрой модели Kia Имиджевый фастбек Kia Stinger собирается потеснить представителей немецкого премиума - и не только за счет динамики или яркой внешности, но и сравнительно демократичных цен. Живые автомобили уже поступили в продажу.
Jeep показал интерьер нового 7-местного кроссовера Ранее компания Jeep, не дожидаясь автосалона в Пекине, заранее рассекретил внешность своего нового 7-местного кроссовера Grand Wagoneer, который стартует в Китае. Но тогда в коротком ролике машину показали только снаружи. Теперь подоспели и фотографии салона.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера