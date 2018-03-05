В России начались продажи еще одного рамного китайского внедорожника

Как и DW Hower H3, рамная версия Н5 оснащается бензиновым турбодвигателем Mitsubishi 4G63S4T объемом 2 литра (150 л.с., 250 Нм), 6-ступенчатой "механикой", жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздатке фирмы Borg Warner (ее передаточное число 2,48).

Но есть у Н5 и свои отличия. Так, слегка подросшая габаритная высота модели (1775 против 1745 мм у DW Hower H3) и увеличенный клиренс являются следствием установки более крупных колес диаметром 18 дюймов с шинами размерности 235/65 R18. За счет иного дизайна бамперов у DW Hower H5 также улучшились углы въезда и съезда.

За безопасность отвечают ЭРА-ГЛОНАСС и система стабилизации ESC фирмы Bosch 9-го поколения (для Н3 не предлагается), есть ассистент при старте в гору HAC (Hill-start Assist Control) и помощи при спуске HDC (Hill Descent Control), плюс датчики парковки в заднем бампере.

В комплектациях "Сити" (1 219 000 рублей) и "Комфорт" (1 349 000 рублей) салон отделан эко-кожей, в то время как DW Hower H5 "Люкс" (1 499 000 рублей) получил полностью кожаную обивку. Изменился дизайн приборной панели, появилась модернизированная медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов, и новый четырехспицевый мультируль с полированными вставками. Помимо этого, установлена розетка на 220В.

Среди отличий топовой версии "Люкс" - семь подушек безопасности, включая боковые шторки водителя и пассажира, а также коленную подушку для водителя. Добавлен электропривод водительского сиденья с регулировкой по высоте и мультимедийная система с 6-ю динамиками. В заднем мосту установлен дифференциал повышенного трения.

Для сравнения, цены на DW Hower H3 составляют 990 000 (задний привод), 1 239 000 и 1 319 000 рублей за комплектации "Сити", "Комфорт" и "Люкс" соответственно. Все машины выпускаются на заводе "Ставрополь Авто" в городе Михайловск.