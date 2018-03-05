Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
190009
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
242788
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
217595
© АвтоВАЗ

5 марта 2018 11:02

Автопром 102

"Кроссовая" версия универсала Lada Vesta SW стала популярнее обычной

Версия Cross универсала Lada Vesta обогнала по продажам обычное исполнение SW, невзирая на заметную разницу в цене. Сработал и увеличенный клиренс с более энергоемкой подвеской, и более стильное исполнение дизайна кузова и салона.

"Внедорожный" Lada Vesta SW Cross заметно обгоняет по продажам обычный универсал SW. С октября 2017 года (начало продаж) по январь 2018 в России проданы суммарно 7972 универсала Vesta.

Тест-драйв Lada Vesta SW Cross: ответы на вопросы про самый внедорожный "вагон"...

Но на долю кросс-версии приходится 4274 экземпляра, что соответствует 54%. Оставшиеся 3698 единиц – это продажи Vesta SW (доля 46%).

Как отмечают аналитики "Автостата", в разбивке по месяцам доля реализации  Vesta SW Cross стабильно превышает 50%. Причем в январе этот показатель даже достиг 58%, что равно 1435 проданным автомобилям.

Lada Vesta SW

Сегодня обычный универсал Lada Vesta SW стоит от 654 900 рублей. Начальная комплектация версии – SW Cross стоит на 116 000 рублей дороже и оценивается в 770 900 рублей.

Фотогалерея 2 фото

Новинки

В России начали выпускать фургоны Citroen и Peugeot

Автопром

Hyundai может наладить в России производство моторов и трансмиссий

В России отзывают на ремонт почти 40 тысяч глохнущих Mitsubishi Японский производитель обнаружил дефекты бортовой электрики в распространенных на российских дорогах кроссоверах ASX и Outlander. Отзывная кампания затронет почти 40 тысяч автомобилей.
Новое поколение Lada 4x4 будут производить в Бразилии Организация сборки новой Lada 4x4 в Бразилии станет возвращением российской модели на местный рынок, с которого она ушла в 90-е годы.
Компания Porsche все-таки не будет отказываться от дизелей Ранее британские СМИ распространили информацию о полном отказе компании Porsche от дизельных двигателей вследствие "дизельного дела" Volkswagen и перспективных разработках в области электрических силовых установок. Однако представители марки поспешили заверить, что все далеко не так плохо.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера