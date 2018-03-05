"Кроссовая" версия универсала Lada Vesta SW стала популярнее обычной

"Внедорожный" Lada Vesta SW Cross заметно обгоняет по продажам обычный универсал SW. С октября 2017 года (начало продаж) по январь 2018 в России проданы суммарно 7972 универсала Vesta.

Но на долю кросс-версии приходится 4274 экземпляра, что соответствует 54%. Оставшиеся 3698 единиц – это продажи Vesta SW (доля 46%).

Как отмечают аналитики "Автостата", в разбивке по месяцам доля реализации Vesta SW Cross стабильно превышает 50%. Причем в январе этот показатель даже достиг 58%, что равно 1435 проданным автомобилям.

Lada Vesta SW

Сегодня обычный универсал Lada Vesta SW стоит от 654 900 рублей. Начальная комплектация версии – SW Cross стоит на 116 000 рублей дороже и оценивается в 770 900 рублей.