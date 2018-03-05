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© Peugeot

5 марта 2018 09:59

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В России начали выпускать фургоны Citroen и Peugeot

Легкие коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения ранее поставлялись в Россию из Франции. Но теперь их производство полного цикла запустили на калужском заводе"ПСМА Рус".

Сборка новых коммерческих фургонов идет вместе с легковыми Citroen C4 Седан и Peugeot 408, которые занимают 40% в общем объеме продаж Группы PSA в России. К середине года завод в Калуге начнет выпускать еще и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

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Фургоны Expert и Jumpy, собираемые на российском заводе, представлены в двух вариантах длины (L2 – 4,95 м и L3 – 5,30 м) и с одним вариантом высоты кузова (до 1948 мм, в зависимости от нагрузки). Колесная база обеих версий составляет 3 275 мм.

Каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы: до 2,5 т (версии для эксплуатации в мегаполисах, где въезд в центр для грузовых автомобилей ограничен) и более 3 т. В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 5.8 до 6.6 кубометров.

Фургоны оснащаются дизельными двигателями объемом 1,6 л (90 л.с., 215 Нм) с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 2 л (150 л.с., 370 Нм) с  6-ступенчатой механической трансмиссией. С дизелем в 150 л.с. также сочетается и 6-ступенчатый автомат. Привод у всех машин только передний.

В стандартное оснащение фургонов входят: штатная сплошная металлическая перегородка во всю высоту кузова, кольца для фиксации груза в полу, правая сдвижная боковая дверь и задние распашные 50/50 двери. Пакет адаптации к России включает усиленную подвеску и увеличенный дорожный просвет, металлическую защиту картера двигателя, предпусковой непрограммируемый догреватель дизельного двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, аккумулятор увеличенной емкости.

В отличие от импортируемых версий, локальные модели получили штатные противотуманные фары и подогрев сидений, а также дополнительный уровень оснащения (Citroen Jumpy Business, Peugeot Expert Premium Pack), который отличается наличием в стандарте системы Moduwork (лючок в перегородке, откидывающееся сиденье пассажира для транспортировки длинномеров), кондиционера, парковочных сенсоров и датчиков дождя и света.

В будущем на базе выпускаемых в России фургонов Expert и Jumpy запланирована разработка пассажирских (8+1; 9+1) и грузопассажирских (4+1; 5+1) модификаций, рефрижераторов, бронированных автомобилей инкассации, передвижных лабораторий, автомобилей социальной и скорой медицинской помощи и т.п.

Цены без учета скидок - от 1 389 900 рублей. 

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