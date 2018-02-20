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© Porsche
Посчитали-прослезились

Посчитали-прослезилсь: колесные диски Porsche Panamera Sport Turismo

На большинстве рекламных снимков новый супер-универсал Panamera щеголяет самыми дорогими колесами, которые только есть в конфигураторе Porsche. Выглядят крупные диски, кончено, фантастически круто, но и стоят, как целый автомобиль!

Фастбек Panamera и универсал Sport Turismo нового поколения впитали в себя столько достижений науки и техники, что предсказуемо стали неиссякаемым источником вдохновения для нашей еженедельной рубрики. Сложное мехатронное шасси, технологичный интерьер и продвинутая электроника включают в себя огромное количество дорогущих компонентов, однако даже элементарные вещи у Porsche способны впечатлять владельца.

Минимальная цена

6,218 млн руб

Максимальная цена

13,495 млн руб

 
 

Взять хотя бы колесные диски, коих у семейства Panamera - в большом ассортименте. И если на базовых 19-е колесах "Панамера" не вызывает вау-эффекта у окружающих, то на опциональных 21-дюймовых внимание к четырехдверке обеспечено.

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Самыми "жирными" в конфигуратуре Porsche считаются диски серии Exclusive Design, которые могут быть выполнены в черном или стальном цвете, а также иметь заводскую окраску в цвет кузова. Для начальных Panamera доплата за такие "катки" составит аж 363 451 рубль, а в случае с топовой Turbo S E-Hybrid Sport Turismo - "всего" 117 830 рублей.

К тому же диски "эксклюзивного" дизайна имеют разную размерность на передней и задней осях, а в качестве шин заводской комплектности используются высокоскоростные покрышки Pirelli P Zero.

Вот что пишет об этом сам производитель:

Колеса Porsche обеспечивают Вам надежный контакт с дорогой. Тем самым, они представляют собой важнейший компонент, опре­деляющий уровень безопасности и удовольствия от вождения.

А вы знали, что принципы тестирования колес Porsche определяются в ходе заездов по Нюрбургрингу? Полученные здесь результаты служат исходными данными для последующих тестов наших колес. Например, для длительного теста на так называе­мом двухосевом испытательном стенде (ZWARP), где моделируется длительная нагрузка, аналогич­ная той, что возникает при экстремальном стиле вождения. Результат: надежные высокоэффектив­ные колеса. С маркировкой "Сделано в Вайссахе". 

Из маркетинговых материалов компании Porsche

Даем Porsche бесплатный совет - тестировать колеса лучше не на Нюрбургринге, а на реальных российских дорогах, которые будут покруче любого испытательного полигона. Диски больших размерностей только поначалу приносят владельцам эстетическое удовольствие, а потом - грусть и печаль от облупившейся краски, царапин и потери товарного вида. Не говоря уже о том, что ближайший бордюр и глубокая яма на асфальте только и ждут, чтобы оквадратить колесико какого-нибудь пафосного Porsche.

 

Подозреваем, что обновить комплект колес для "Панамеры" будет недешевым удовольствием. А вот насколько недешевым, мы узнавали у официальных дилеров марки Porsche в Москве на примере Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid 2018 года выпуска. Оказалось, что один передний диск Exclusive Design в нужной нам расцветке Jet Black и размерности 9,5 J x 21 ET 71 (с колпачками и датчиками давления) стоит аж 145 061 рубль, а задний 11,5 J x 21 ET 69 - 155 713 рублей! Комплект летних шин Pirelli P Zero ZR21 с заводским допуском "N" потянет еще на 101 720 рублей, а услуги шиномонтажа согласно прейскуранту обойдутся в 4 500 рублей. Итоговая сумма за новый комплект - 707 768 рублей!

Запчасти

703 268

рублей

Работы по установке

4 500

рублей

Итого

707 768

рублей

 

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Колеса по стоимости нового "Соляриса" или десятилетнего "Кайенна"? Легко! Хотя, скорее всего, после покупки новых колес за такие деньги официалы над вами сжалятся и установят их бесплатно. Если серьезно, то есть способ неплохо сэкономить, если вы решите заказывать комплект целиком, а не "поштучно". Все доступные для Panamera диски официальные дилеры Porsche предлагают в качестве дополнительного оборудования в виде готовых комплектов колес с летней либо зимней резиной. Например, на наших 21-х дисках Exclusive Design можно сэкономить сразу 200 тысяч.

Кстати, продавцы Porsche рассказали нам, что с проблемой поврежденных колес клиенты обращаются к ним регулярно, а оплачивают дорогостоящую замену, как правило, страховые компании.

P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)

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