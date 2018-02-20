Посчитали-прослезилсь: колесные диски Porsche Panamera Sport Turismo

На большинстве рекламных снимков новый супер-универсал Panamera щеголяет самыми дорогими колесами, которые только есть в конфигураторе Porsche. Выглядят крупные диски, кончено, фантастически круто, но и стоят, как целый автомобиль!
Фастбек Panamera и универсал Sport Turismo нового поколения впитали в себя столько достижений науки и техники, что предсказуемо стали неиссякаемым источником вдохновения для нашей еженедельной рубрики. Сложное мехатронное шасси, технологичный интерьер и продвинутая электроника включают в себя огромное количество дорогущих компонентов, однако даже элементарные вещи у Porsche способны впечатлять владельца.
6,218 млн руб
13,495 млн руб
Взять хотя бы колесные диски, коих у семейства Panamera - в большом ассортименте. И если на базовых 19-е колесах "Панамера" не вызывает вау-эффекта у окружающих, то на опциональных 21-дюймовых внимание к четырехдверке обеспечено.
Самыми "жирными" в конфигуратуре Porsche считаются диски серии Exclusive Design, которые могут быть выполнены в черном или стальном цвете, а также иметь заводскую окраску в цвет кузова. Для начальных Panamera доплата за такие "катки" составит аж 363 451 рубль, а в случае с топовой Turbo S E-Hybrid Sport Turismo - "всего" 117 830 рублей.
К тому же диски "эксклюзивного" дизайна имеют разную размерность на передней и задней осях, а в качестве шин заводской комплектности используются высокоскоростные покрышки Pirelli P Zero.
Вот что пишет об этом сам производитель:
Колеса Porsche обеспечивают Вам надежный контакт с дорогой. Тем самым, они представляют собой важнейший компонент, определяющий уровень безопасности и удовольствия от вождения.
А вы знали, что принципы тестирования колес Porsche определяются в ходе заездов по Нюрбургрингу? Полученные здесь результаты служат исходными данными для последующих тестов наших колес. Например, для длительного теста на так называемом двухосевом испытательном стенде (ZWARP), где моделируется длительная нагрузка, аналогичная той, что возникает при экстремальном стиле вождения. Результат: надежные высокоэффективные колеса. С маркировкой "Сделано в Вайссахе".
Даем Porsche бесплатный совет - тестировать колеса лучше не на Нюрбургринге, а на реальных российских дорогах, которые будут покруче любого испытательного полигона. Диски больших размерностей только поначалу приносят владельцам эстетическое удовольствие, а потом - грусть и печаль от облупившейся краски, царапин и потери товарного вида. Не говоря уже о том, что ближайший бордюр и глубокая яма на асфальте только и ждут, чтобы оквадратить колесико какого-нибудь пафосного Porsche.
Подозреваем, что обновить комплект колес для "Панамеры" будет недешевым удовольствием. А вот насколько недешевым, мы узнавали у официальных дилеров марки Porsche в Москве на примере Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid 2018 года выпуска. Оказалось, что один передний диск Exclusive Design в нужной нам расцветке Jet Black и размерности 9,5 J x 21 ET 71 (с колпачками и датчиками давления) стоит аж 145 061 рубль, а задний 11,5 J x 21 ET 69 - 155 713 рублей! Комплект летних шин Pirelli P Zero ZR21 с заводским допуском "N" потянет еще на 101 720 рублей, а услуги шиномонтажа согласно прейскуранту обойдутся в 4 500 рублей. Итоговая сумма за новый комплект - 707 768 рублей!
Запчасти
703 268
рублей
Работы по установке
4 500
рублей
Итого
707 768
рублей
Колеса по стоимости нового "Соляриса" или десятилетнего "Кайенна"? Легко! Хотя, скорее всего, после покупки новых колес за такие деньги официалы над вами сжалятся и установят их бесплатно. Если серьезно, то есть способ неплохо сэкономить, если вы решите заказывать комплект целиком, а не "поштучно". Все доступные для Panamera диски официальные дилеры Porsche предлагают в качестве дополнительного оборудования в виде готовых комплектов колес с летней либо зимней резиной. Например, на наших 21-х дисках Exclusive Design можно сэкономить сразу 200 тысяч.
Кстати, продавцы Porsche рассказали нам, что с проблемой поврежденных колес клиенты обращаются к ним регулярно, а оплачивают дорогостоящую замену, как правило, страховые компании.
P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)