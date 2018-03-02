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© GMC

2 марта 2018 19:00

Новинки 464

GMC представила новый пикап Sierra с уникальными решениями

Сегмент пикапов - не самый прогрессивный класс автомобилей, в котором подолгу используются традиционные решения. Но в последнее время ситуация меняется. Так, отделение GMC, входящее в состав GM, представило новое поколение полноразмерного пикапа Sierra с решениями, уникальными для такого типа автомобилей.

Новое поколение пикапа GMC Sierra (прямой родственник недавно обновленного Chevrolet Silverado) впервые в этом сегменте получило грузовой кузов, в котором пол, внутренние секции и угловые сегменты выполнены из карбона и пластиковых композитов. Такой кузов (опция) на 28 кг легче стального аналога, к тому же он не боится царапин и ржавчины. 

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В новом пикапе облегчен не только кузов. Двери, капот и задний откидной борт выполнены из алюминия, что позволило большому траку "похудеть" сразу на 163 кг. Сам откидной задний борт тоже заявлен как уникальный. Он открывается сервоприводом и имеет встроенную складную секцию, которая работает как подножка, скамейка, стол или упор для длинного груза. Такой задний борт доступен только для Sierra. 

Приложение Trailering App позволяет проверить со смартфона светотехнику и давление в шинах прицепа. Следить за трейлером помогают камеры бокового вида и одна камера на самом прицепе.  

По салону позиционируемый как более люксовый вариант GMC Sierra отличается от Silverado: тут другая шкала приборов, отделка кожей, алюминием и натуральным деревом. Цветной проектор данных на лобовое стекло производитель заявляет как первый в данном сегменте. Салонное зеркало транслирует картинку с камеры заднего вида, в списке систем безопаcности - контроль слепых зон, детектор пешеходов и система автоматического торможения.  

Под капотом у новой "Сьерры" три мотора на выбор. Есть рядный 6-цилиндровый турбодизель объемом 3 л, а также бензиновые "восьмерки" объемом 5,3 и 6,2 л. Дизель и бензиновый мотор 6,2 л сочетаются с 10-ступенчатым автоматом. Самая роскошная версия Denali также имеет адаптивную подвеску.

Продажи в США стартуют осенью этого года.

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