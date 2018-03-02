ГИБДД рассказала, как в России рискуют на обгонах

Как показал опрос ведомства, В Москве каждый третий водитель не откажется от обгона в дождь, туман и снег (31%). При этом 83% опрошенных россиян готовы пойти на обгон только в случае спешки и субъективной оценки того, что впереди идущий автомобиль едет медленно. 9% респондентов за последний год совершали обгон по полосе встречного движения совместно с другими участниками дорожного движения, хотя в ГИБДД подчеркивают, что подобный обгон "змейкой" ведет к еще более тяжким последствиям при ДТП.

Одним из самых тревожных факторов, свидетельствующих о недостаточной оценке опасности обгона, является совершение данного маневра при нахождении в салоне автомобиля ребенка. 25% водителей совершают обгон с ребенком в машине, при этом мужчины обгоняют чаще, чем женщины.

"По данным статистики аварийности, в 2017 году на российских дорогах зарегистрировано 15,1 тысяч ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в которых погибли 4,9 тысяч человек и более 27,8 тысяч получили различные травмы. Эти цифры ниже, чем аналогичные показатели предыдущего года, но, вместе с тем, такие ДТП составляют 10.5% от всех автоаварий, связанных с нарушением ПДД со стороны водителей. Госавтоинспекция МВД России уделяет особое внимание профилактике правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, поскольку ДТП, произошедшие по этой причине, характеризуются наиболее тяжелыми последствиями", - отметил руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников.