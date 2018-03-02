Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
242372
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
295219
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
156655
© Fiat

2 марта 2018 17:08

Новинки 536

Обновленный пикап Fiat Fullback сможет без преград ездить по всей Москве

Так называемый "грузовой каркас" серьезно ограничивает въезд на десятки московских улиц для грузовиков полной массой более 2,5 т. Касается этот запрет и легковых пикапов, многие из которых ради снижения транспортного налога регистрируются в ГИБДД как грузовики. Но пикап Fiat Fullback 2018 года сможет легально обходить это ограничение.

Российская пресс-служба Fiat Chrysler Automobiles сообщила, что с 1 апреля в нашей стране начнутся продажи обновленного пикапа Fiat Fullback 2018 модельного года. Он сертифицирован на полную массу в 2 495 кг, что позволяет  ему без ограничений въезжать в пределы грузового каркаса Москвы. И производитель заявляет его как единственный подобный пикап, способный без препятствий ездить по всей Москве. 

В Россию едет обновленный Fiat Doblo...

В комплектации Fiat Fullback также произошли изменения. Теперь все версии с постоянным полным приводом оснащены задним бампером с центральной подножкой, кожаной отделкой рулевого колеса и рычага КПП и круиз-контролем.

В России цены на Fiat Fullback модельного ряда 2018 будут начинаться от 1 629 000 рублей за версию BASE c жестко подключаемым передним мостом,  механической коробкой передач и 150-сильным дизелем. Автомобиль с автоматом и полным приводом с межосевым дифференциалом в комплектации Active доступен за сумму 1 989 000 руб.   

Напомним, Fiat Fullback представляет собой слегка перелицованный Mitsubishi L200. 

Автопром

Volkswagen отзывает в России несколько моделей из-за проблемного стартера

Дороги

ГИБДД рассказала, как в России рискуют на обгонах

Jeep показал интерьер нового 7-местного кроссовера Ранее компания Jeep, не дожидаясь автосалона в Пекине, заранее рассекретил внешность своего нового 7-местного кроссовера Grand Wagoneer, который стартует в Китае. Но тогда в коротком ролике машину показали только снаружи. Теперь подоспели и фотографии салона.
BMW выпустит восьмую серию в кузове Gran Coupe Баварцы еще не представили новый BMW 8 серии в кузове купе, но уже показали тизер этой же модели в четырехдверном исполнении. Дебют всего восьмого семейства должен состояться уже через несколько дней.
Стартовали российские продажи самой быстрой модели Kia Имиджевый фастбек Kia Stinger собирается потеснить представителей немецкого премиума - и не только за счет динамики или яркой внешности, но и сравнительно демократичных цен. Живые автомобили уже поступили в продажу.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера