Обновленный пикап Fiat Fullback сможет без преград ездить по всей Москве

Российская пресс-служба Fiat Chrysler Automobiles сообщила, что с 1 апреля в нашей стране начнутся продажи обновленного пикапа Fiat Fullback 2018 модельного года. Он сертифицирован на полную массу в 2 495 кг, что позволяет ему без ограничений въезжать в пределы грузового каркаса Москвы. И производитель заявляет его как единственный подобный пикап, способный без препятствий ездить по всей Москве.

В комплектации Fiat Fullback также произошли изменения. Теперь все версии с постоянным полным приводом оснащены задним бампером с центральной подножкой, кожаной отделкой рулевого колеса и рычага КПП и круиз-контролем.

В России цены на Fiat Fullback модельного ряда 2018 будут начинаться от 1 629 000 рублей за версию BASE c жестко подключаемым передним мостом, механической коробкой передач и 150-сильным дизелем. Автомобиль с автоматом и полным приводом с межосевым дифференциалом в комплектации Active доступен за сумму 1 989 000 руб.

Напомним, Fiat Fullback представляет собой слегка перелицованный Mitsubishi L200.